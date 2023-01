“Si la comparo con Francia, Mendoza es una tierra de oportunidades”

Charlotte Panouille es oriunda de Francia y llegó hace cinco años a Mendoza a trabajar como empleada de la Alianza Francesa. Enamorada de un francés afincado en la provincia, no solo decidió quedarse sino que fue más allá: apostó por su propio emprendimiento turístico en un país tan diferente al suyo como es Argentina. “Es todo un desafío, pero también una gran oportunidad”, expresó.

El 21 de diciembre abrió la hostería del Dique Cipolletti como un nuevo espacio gastronómico junto con el parque aéreo Euca y el Centro de Interpretación de la Cultura del Agua (CICA). En el marco de dos hectáreas de bosque al lado del dique, se levanta el parque de aventura con 66 juegos, 21 tirolesas y 7 niveles para disfrutar a partir del metro de altura. La propuesta suma la posibilidad de desayunar, almorzar y merendar.

Charlotte no está sola en el emprendimiento Cipolletti en el cual es la gerenta. “Somos tres socios”, detalló. Además de ella, están Jérome Constant, dueño de Anna Bistró y Brillat Savarin; y el ingeniero suizo-argentino Daniel Rivier, creador de los parques de aventura Euca en San Rafael, Bariloche y Tigre.

Charlotte Panouille es la gerenta del emprendimiento Cipolletti. Foto: Maximiliano Ríos?

“Todo el desarrollo es con tecnología suiza, materiales importados por la marca Euca y mucho respeto por el árbol. Nada está clavado sino que las cinchas que utilizan se mueven para dejar crecer el árbol”, relató Panouille. Y agregó que su otro socio, Jérome, fue pionero en el desarrollo de la gastronomía y el turismo en Mendoza ya que su compatriota francés está hace más de 15 años en la provincia.

-¿Cuál es el espíritu del emprendimiento?

-Pensamos que a los turistas y a los mendocinos les gusta estar en contacto con la naturaleza, hacer actividades físicas que implican un desafío al tiempo que pasan un lindo momento en familia. Intentamos organizar un modelo nuevo que integre gastronomía y turismo.

-¿Cómo fue la experiencia de invertir en otro país, en este caso Argentina, en medio de un contexto económico incierto?

-Ha sido todo un desafío. Es mi primera experiencia empresarial y tengo la suerte de estar con dos personas empresarias que ya conocen el sistema, las trabas, la manera de trabajar en Argentina. No obstante, creo que lo más difícil de soportar para un emprendedor es la presión impositiva… aunque también en Francia los emprendedores dicen lo mismo. La verdad es que cuando uno pone su tiempo, ahorros y energías le gustaría tener otros compromisos impositivos, pero es así, las reglas son claras, yo las conozco y decidí invertir.

Por otro lado, estoy convencida de que, si la comparo con Francia, Mendoza es una tierra de oportunidades. Si bien hay dificultades impositivas, también existen oportunidades para crecer y hacer cosas nuevas. Si las energías se unen, creo que es una gran posibilidad.

-¿Eso fue lo que la motivó?

-En parte sí. Además, después de haber trabajado cuatro años como asalariada en Mendoza, me pareció mejor emprender ya que son mayores las posibilidades de desarrollarse. Si la empresa funciona, se va a tener una superior calidad de vida que si se es empleado debido a que la inflación complica mucho. Es mi análisis, capaz que me equivoqué. Lo vamos a ver en unos meses…

-¿Puede decir cuál es el monto de la inversión y el tiempo para recuperarla?

-La cantidad prefiero que quede confidencial, aunque para mí fue muy significativa: los ahorros de toda mi vida. Tal vez para mis socios fue diferente porque tienen empresas y otro respaldo económico, pero yo aposté a creer y a confiar en ese proyecto.

En cuanto al recupero, aunque llevamos apenas un mes, de las hipótesis que vimos serían como seis años para rentabilizar la inversión. Todavía queda ver si será una empresa que solo trabajará con turismo o también con los mendocinos. Hasta el momento ha habido una presencia muy importante de público local.

Además, tomamos el compromiso de trabajar con dos escuelas por mes para realizar actividades de sensibilización en relación al agua en el Centro de Interpretación de Irrigación. Ya comenzamos con las escuelas de verano.

-A diferencia de otros emprendimientos, tienen un precio diferencial para mendocinos (25 % de descuento en el ingreso al Parque). ¿Podría explayarse sobre eso?

-El precio para mendocinos es un tema muy sensible ya que yo, como francesa, he tomado mal que me cobraran más caro la entrada a un parque nacional. También vivo en Mendoza, me siento un poco mendocina y veo las dificultades de que hay en la provincia. Además, durante la pandemia el público local fue el que permitió mantener la actividad y el empleo del sector turístico, por lo que ese valor diferencial es una manera de reconocer ese apoyo. Por otro lado, tenemos comentarios malos de los que no son mendocinos. En este sentido, es una elección que vamos a conversar en dos o tres meses entre los socios para ver si la continuamos o no.

-Como lugar turístico, ¿qué potencial tiene Mendoza y qué cree que falta?

-En mi experiencia personal creo que el enoturismo está muy bien desarrollado. Ha sido un logro excepcional de los sectores público y privado. Sin embargo, veo que la provincia tiene un potencial muy importante en la montaña y la naturaleza además de lo relacionado con lo deportivo o el Aconcagua en donde hay lugares fabulosos. Creo que también hay que sumar propuestas o senderos para disfrutar de la montaña de una manera más familiar y recreativa. En Francia tenemos muchos senderos de ese tipo y, en este aspecto, el potencial de Mendoza es tremendo.

-¿Cómo les ha ido con el tema empleo?

-Es un desafío muy grande para las nuevas organizaciones. Ni la fecha de apertura ni el lugar -donde llegan pocos colectivos- colaboraron en este tema. Por eso, para la gastronomía buscamos personas que vivan en la zona y hemos puesto en marcha un plan de capacitación para acompañar a la gente que tal vez le falta la experiencia pero sí tiene la voluntad y las ganas de aprender. Aquí tenemos apoyo de Brillat Savari.

En el parque, en tanto, trabajamos con guías de montaña y son puestos que requieren no solo de capacidades físicas y técnicas sino también psicológicas en el sentido del contacto con el público ya que si hay alguien trabado o asustado a seis metros de altura, es importante poder apoyarlo y darle la confianza que exige la situación.

-¿Cuáles son los desafíos para este año?

-Históricamente, este predio tenía una laguna y nos gustaría poner en marcha no una laguna pero sí un reservorio en el que podamos replicar un modelo de riego con el fin de ayudar a concientizar sobre el agua, que para Mendoza es el tema uno. Ser parte de la sensibilización sobre este tema en un contexto de diversión y naturaleza que favorece el aprendizaje, es la manera de aportar nuestro granito de arena para reflexionar sobre esta problemática.