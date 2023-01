Las claves para "sacar al país adelante" de un analista bursátil

El empresario Guido Lanzillotta dialogó con MDZ respecto al mercado de capitales, el futuro económico de la Argentina y las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa. También detalló la gestión actual como consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

- ¿Cómo definirías al mercado de capitales actual?

- El mercado de capitales actual es un mercado que está buscando reconvertirse o reconfigurarse en una Argentina que viene de varios años de estar golpeada. Golpeada por decisiones políticas que fueron erradas y también por decisiones coyunturales de mercado internacional que hicieron que el dinamismo y el volumen que suele tener un mercado de capitales se empiece a perder y que la confianza de los ahorristas y de los inversores tienda a bajar por cuestiones lógicas de que se empiezan a tener menos instrumentos para ofrecer. Se empieza a tener menos volumen para operar y además se suele mirar menos porque se tiende a ser más conservador o los que tuvieron malas experiencias tienden a querer salir y no verlo más.

Mercado de capitales.

- ¿Qué análisis macro hacés del futuro económico de la Argentina?

- Podemos dividir en dos el futuro económico en Argentina. Está claro que desde agosto del año pasado el nuevo ministro de Economía tuvo la decisión de empezar a transitar un sendero que empieza a normalizar un montón de variables que son macroeconómicas y también financieras. Esto tiene que ver con este la posibilidad de arreglar los problemas estructurales que tiene Argentina. Poder tomar quizás decisiones de más corto plazo que vayan generando confianza, que vayan generando mayor dinamismo y más intercambio con los distintos sectores de la economía. Por otro lado, me parece que hay una proyección de la macroeconomía que claramente va a tener que ver con con el año electoral entrante. Va a depender del partido político que gane pero me da la sensación de que salvo que haya alguna sorpresa de último momento es probable que a nivel generacional se pueda estar más de acuerdo en lo que hay que hacer para que la economía funcione bien. Que es lo que sucedió en recambios de gobiernos de presidencias anteriores.



- ¿Crees que la expectativa general está encaminada hace algo positivo o consideras que sigue habiendo dudas?

- Creo que las expectativas en lo que estuvieron mostrando en los últimos días, si uno mira el riesgo país que estuvo bajando y el valor de las empresas que estuvo creciendo, que no hace un análisis propiamente dicho de mercado en esos aspectos, se muestran expectativas favorables. Pero que tienen que ver con que quizás había un sendero muy negativo que se estaba recorriendo y que no se sabía hasta dónde iba a llegar. Ese sendero pareciera que ya se pudo ver hasta dónde llegó y a partir de allí empezó lo que se denomina una recuperación en ciertas variables. Esto terminó dejando una muestra de positivismo respecto a lo que se pueda hacer hacia adelante, que no necesariamente tiene que ver con lo que hoy está sucediendo, sino que es una composición de cosas que creo yo que los privados están mirando hacia adelante.



- ¿Cómo analizás la cuestión de que los empresarios se animen a recibir bonos por parte del Estado para su financiación?

- Cuando fue el canje de deuda del 2020 que llevó a cabo el ministro el exministro Guzmán, escribí un artículo donde mencionaba que los bonos tenían que ser una herramienta para pensar ideas que puedan fomentar una mayor apertura del mercado de capitales. Que puedan fomentar una mayor baja de riesgo país para que mediante ésta se puedan bajar la tasa de corte de los proyectos privados y eso puede favorecer la inversión, pueda favorecer el financiamiento productivo que dan por ejemplo las SGR, los bancos por líneas subsidiadas. Que se pueda también llegar a la empresa PyMe. También permite que fluya mejor las inversiones en el mercado de capitales para los ahorristas a los inversores individuales y también para poder fluir con el financiamiento que necesita el Estado para ir hacia adelante en su relación con los inversores institucionales. Las aseguradoras, los fondos de inversión. Y que los bonos puedan ser una herramienta que funcione como alternativa para este círculo virtuoso que hay que generar me parece una buena idea como puede haber tantas otras sin los bonos. Es algo que me parece que puede ser una opción para pensar y repito creo que la idea de ir por el riesgo país me parece importante.

El ministro de Economía, Sergio Massa.

- ¿Cómo percibís y cómo crees que se perciben en general las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, en el mercado?

- Hay que identificar que parecía que la confianza del mercado el exministro Guzmán ya se había perdido. Batakis tuvo muy poco tiempo y parecía que tampoco generaba la confianza necesaria. Al llegar el ministro Sergio Massa creo que pudo aportar seguridad desde la toma de decisiones. Por el ejercicio de consenso político que venía teniendo en la Cámara de Diputados. Por su trayectoria como político. Supo armar un equipo que al parecer fue mostrando iniciativas de corto plazo financieras que fueron cayendo de manera óptima. No en su totalidad porque claramente hay variables que todavía nos han no se han logrado encausar pero sí hubo una reacción positiva del mercado en este último tiempo.



- ¿De qué forma se vio reflejada esa positividad?

- En los precios principalmente de los bonos, de las acciones a las iniciativas que tuvo el ministro. También ha podido ir controlando en algún punto el tipo de cambio hasta el cierre del año pasado. Por ahora hubo una pequeña suba pero cuando llegó pudo controlarlo y fue en las primeras cosas que hizo también pudo atacar la inflación que estaba a niveles de siete y medio por ciento mensual. Cuando pudo mostrar todo eso terminó generando expectativas positivas. Tal es así que pudo lograr también que el primer trimestre del año esté refinanciado en casi su totalidad para poder afrontar otras decisiones.



- ¿Qué opinas del anuncio del programa de la recompra de bonos que anunció Sergio Massa?

- Sin dudas creo que es algo muy bueno para el mercado de capitales, por lo que quizás te mencionaba antes que tenía que ver con que ya el riesgo país este está ubicándose alrededor de 1700 puntos básicos, 1.800, está alrededor de esa cifra. Eso muestra una baja sustancial que seguramente sea una parte del programa que es necesario para seguir construyendo este incentivos para la economía que seguramente puedan favorecer a las PyMes, que puedan favorecer a los pequeños ahorristas, que puedan favorecer también o dar certidumbre a los inversores institucionales, a los exportadores que se necesita claramente para poder construir un camino de fondo poder terminar este yendo sobre los problemas. Que ya son más estructurales. Estas son cosas de corto plazo que van armando un camino. Así que me parece que es una muy buena decisión la que tomó.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

- Sos empresario y venís de una gestión como consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿querés contarme un poco lo que hiciste?

- Asumí como consejero en el año 2020. Me tocó encabezar la lista como primer consejero suplente y se pudo acompañar la gestión actual. Lo cual fue un aporte institucional muy bueno. También pudimos empezar a realizar coordinaciones en lo que es lo que nosotros llamamos "la bolsa joven" que tiene su esencia en jóvenes su 40 pero que va a dar un rango de mayores de 18 años hasta 40/45 años de edad. Lo que tratamos de fomentar fue que tengan un inicio de participación en la bolsa, que tenga una composición tanto de mujeres como de hombres. Que tenga un periodicidad de encuentros para poder trabajar internamente en lo que la bolsa como institución crea conveniente que podemos aportar. Y externamente en lo que es la presencia en el J6 que es el brazo joven del G6 que incluye a distintas cámaras este empresarias. Nos han solicitado participación y lo hemos podido hacer hacia afuera representando a la bolsa de una muy buena manera. Y en la función como consejero obviamente poder estar presente en las asambleas y acompañar en el día a día que es la gestión de la bolsa.



- ¿La cuestión de la bolsa joven va de la mano de las nuevas generaciones que van a encabezar la Argentina?

- Sí, la verdad que es algo muy interesante porque la bolsa como institución permite tener un ámbito de encuentro de las nuevas generaciones. Tiene como particularidad un sentido de pertenencia al sector bursátil. La bolsa reúne en su consejo a todos los sectores de la economía. Se genera una pluralidad en los encuentros que permite pensar de forma más amplia y ponerse en el lugar del otro en términos empresariales.



- Volviendo al pensamiento económico general, ¿qué candidatos presidenciales crees que son bien vistos en general por los inversores?

- Más que hablar de candidatos o nombres propios afuera y creo que acá también adentro localmente, lo que se está viendo es si va a haber una nueva reconfiguración política que tenga que ver con dirigentes que aporten una nueva generación de institucionalidad donde puedan participar las instituciones con peso específico. Hablando del Parlamento y los entes autárquicos que hay. Se está debatiendo si se va a tomar la decisión de hacer un recambio generacional político en pos de generar políticas de Estado y que eso después termine retroalimentando a la economía y al mercado.

IPC del mes de diciembre por INDEC.

- ¿Cómo crees que se podría sacar el país adelante?

- Con diálogo, con consenso, con capacidad de escucha y con un norte en donde tengamos que estar todos de acuerdo. Me parecería muy bueno que la generación política que vaya a conducir el país para hacia adelante pueda de una vez por todas poner de manifiesto cuáles son las verdaderas políticas de Estado y cuál es el cuál es el norte que el país necesita para que se puedan llevar a cabo.



- ¿Cómo profundizarías sobre la cuestión?

- Creo que es importante que se pueda entender que la política no puede desconocer que el mercado de capitales está para acompañar. Que las decisiones que se puedan tomar en conjunto y que puedan favorecer a las instituciones siempre va a ser mucho más eficiente que si se mira todo como estancos separados como muchas veces tiende a pasar.