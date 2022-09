Qué les permitiría a los comerciantes mendocinos recuperar sus ventas

Tras el último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y que señaló que las ventas minoristas de las pymes cayeron un 2,1% en agosto del 2022, el columnista de MDZ Radio y especializado en política económica, Juan Manuel Gispert, aseguró que “la pérdida del poder adquisitivo de los salarios provocó el descenso de las ventas”. Además señaló la posible solución para el sector comercial, para poder recuperar sus ventas.

El especialista remarcó que "la realidad es compleja, ya que agosto representa el segundo mes consecutivo con una caída en su rendimiento después de casi 24 meses en alza con retracción en términos interanuales". "En el 2022 fue creciendo el comercio de forma interanual, en mayo tuvo una caída y se recompuso en junio. Pero julio marcó la primera caída con un 3,7% de las ventas minoristas y agosto volvió a remarcar nuevamente una caída del 2,1% interanual”, describió el columnista.

Al mismo tiempo, apuntó que "pasar de un 3% al 2,1% marca una pequeña desaceleración", pero destacó que “frente a las medidas de ajuste fiscal sería raro tener indicadores positivos en los próximos meses”. Por eso, Gispert detalló que el vector de la pérdida de ventas es producto de la devaluación de los salarios y la poca incentivación para la compra por parte del Estado.

“El comercio depende de los salarios para seguir operando y para eso se necesita incentivar mediante el financiamiento de la compra. Por eso son importante los programas como el Ahora 12, que les permite subsidiar las tasas de interés para los consumidores”, agregó

Según el economista, el rubro comercial en Mendoza llegó a representar el 25% de su Producto Geográfico Bruto (PBG), "sin embargo, estamos muy lejos de los valores históricos. Por ejemplo, entre el 2017 al 2019, solamente el 19% del PBG representó en la economía provincial y eso demuestra una caída de 6 puntos. Estamos lejos de los niveles esperados", aseveró.

¿Cuál es la realidad de los comercios mendocinos?

Gispert señaló que los comerciantes ven que todos los días ingresan más clientes a sus establecimientos, pero a pesar de eso no obtienen beneficios. “El fenómeno que lo explica es la caída en términos reales del ticket promedio”, aseveró.

Además, el columnista sostuvo que el rubro minorista es el sector productivo que más ayuda puede brindarle a la economía nacional y provincial, aunque los comerciantes no pueden lograr visibilizar sus problemáticas y no acceden a sus beneficios. “El comercio en Mendoza podría ayudar a la recuperación económica de la provincia pese a que es un rubro que posee sueldos por debajo de la media y tiene un gran índice de informalidad laboral. Pero teniendo en cuenta estos problemas y la no unión entre comerciantes minoristas, estas personas no pueden acceder a las políticas públicas que los beneficiarían. Tal ejemplo sucede en el rubro vitivinícola, donde los empresarios se unen y le demandan medidas al Gobierno para cuidar sus ventas", cerró.