Por qué un triunfo de Bolsonaro es "el mejor escenario" para Argentina

El próximo 2 de octubre los votantes brasileños irán a las urnas para refrendar la gestión del presidente Jair Bolsonaro, o darle un voto castigo, llevando nuevamente a Luiz Inácio "Lula" da Silva al Palacio del Planalto. Será una elección en la que, como pocas veces en los últimos años, la marcha de la economía será determinante para el resultado electoral.

La foto actual de Brasil muestra una economía "volando", con crecimiento del PBI, generación de empleo, bajo nivel de deuda, un imán para los inversores internacionales, y superávits gemelos. Casi una contracara de lo que ocurre en la Argentina. MDZ dialogó en exclusiva con Gustavo Segré, analista internacional y socio de Segré y Asociados para conocer cuáles son los escenarios que se le presentan al país, tanto con una continuidad del actual presidente de Brasil como ante la alternativa de cambio de signo político.

Desde sus oficinas en Sao Paulo, Segré aseguró que la reelección de Jair Bolsonaro "es el mejor escenario", teniendo en cuenta que todo indica que habría una victoria de la oposición en Argentina. Reivindicó las políticas pro-mercado del mandatario y la elogió la baja de impuestos como forma de impulsar las inversiones.

¿Cómo está viendo la situación económica de Brasil hoy y cuáles son las perspectivas de cara a las próximas elecciones?

La economía de Brasil está en una de sus mejores épocas desde que estoy acá, hace 38 años. Curiosamente, la otra vez que la vi muy bien, fue cuando estaba Lula en la presidencia, que desarrolló una propuesta "menemista", conquista el voto con propuestas izquierda, pero ejecuta la economía con propuestas de derecha.

El caso de Jair Bolsonaro y (el ministro de economía, Paulo Guedes, que es un gobierno absolutamente de derecha, liberal, ortodoxo, donde para compartir números recientes hoy, por ejemplo tenés 9,1% de desempleo, en la pandemia estaba 14,5%. Es una mejora muy importante, en medio de una pandemia, con la guerra en Ucrania y tenés una deducción drástica del desempleo.



Hay un dato no menor, son menos de 10 millones de brasileños de 10 millones de brasileros por primera vez en muchos años que están buscando empleo en Brasil, sobre una población de 214 millones.

Por el otro lado, hay superávit fiscal en junio de US$ 4.000 millones y cuando se analizan los últimos dos semestres el superávit fiscal es de 1,38% del producto bruto interno, sumamente confortable. Impuestos bajando todo el tiempo, deflación en julio (-0,68%), debe salir el indicador en los próximos días y habrá deflación en agosto.

Hay casi 4,5 millones de nuevos puestos de trabajo en 2021 y lo que va de 2022, muchas empresas abriendo. Y todo esto, merced a una política muy rígida de control y gasto público, que es la base fundamental como sabemos todos aquellos que manejamos indicadores económicos.

La foto de hoy muestra todos números positivos pero ¿las perspectivas para 2023 van en el mismo sentido?

Creo que sí. De ganar Bolsonaro no tengo dudas, si pierde Bolsonaro, Lula va a agarrar un país ordenado, con lo cual es más difícil destruirlo. Primero porque Lula no es tonto, si Lula hace lo mismo que hizo en 2002 y 2006 deberá tener una coherencia fiscal. No es Cristina, no es Alberto, no es peronismo, es una propuesta diferente.

La clave es la disciplina fiscal, en todo caso y esta reducción de impuestos que estamos viendo.

Absolutamente, y Lula lo sabe. Le doy otro dato, en función de ese control fiscal, la deuda pública bajó a los niveles pre-pandemia, 77,6% del PBI, cuando todo el mundo apostaba a que estuviera por encima de 100%.

Brasil es uno de los mayores receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) de América Latina ¿Sigue en el radar de los inversores internacionales?

En este momento Brasil está en sexta posición del mundo, está en el radar y demandado por los inversores y cuanto más reducción de impuestos hace, más por supuesto. No tenés cepo cambiario, tenés una oferta de dólares para lo que quieras, las reservas en 360,000 millones de dólares, deuda externa pública US$ 47.000 millones. Además, está la posibilidad de reinvertir, repatriar, llevarte donde quieras los dividendos que generás.

No hay retenciones a las exportaciones con lo cual, recibe US$ 58.000 millones de dólares todos los años de inversiones directas del exterior y US$ 68.000 milloners es la previsión para este año de comercial.

Casi plantea un escenario contrapuesto al de Argentina.

Es la contracara. Todos los lunes el informe Focus, que lo hace el Banco Central sobre consulta de muchos analistas. Tiene una particularidad muy interesante, todos los lunes aparece una proyección de caída de la inflación, las últimas semanas arrancó en 6,94%, 6,84% al otro lunes, 6,70% el lunes pasado. Por otro lado, tenés una perspectiva de crecimiento del Producto Interno arrancó, el año con 0,3% y ahora está en 2,02%.

¿En cuánto se prevé la deflación de agosto, después de la contracción de julio?

La de julio fue -0,68% y la de agosto en la feria previa dio -0,73%. Calculamos que va a estar 0,5 puntos porcentuales menos. El tándem Bolsonaro-Paulo Guedes apuntó todos los cañones a bajar impuestos y quitar regulaciones para mejorar las condiciones de la economía.

¿Las bajas de impuestos son temporarias, por un tiempo determinado, o son bajas para quedarse?

Son bajas para quedarse, no son reducciones provisorias, son reducciones permanentes. Una reducción importante de los factores tiene que ver con costos logístico, las cosas mejoran naturalmente. Vamos al caso más típico, bajó el costo logístico por una reducción de los combustibles del 15% en julio y del 5% en agosto. Eso genera una baja del costo logístico, que es uno de los costos más importantes luego del costo de producción.

Al margen de eso hay una reducción del 4% de la energía en julio y Brasil firmó ahora un acuerdo con Paraguay para la represa de Itaipú, con una reducción del 8,23%, con lo cual va a seguir bajando la energía. Antes para las industrias y para los consumidores había una bandera roja, una bandera que te cobran más por el hecho de estar en horario pico. La sacaron, no hay más bandera roja.

Todo esto va a reducción de costos, oferta y demanda, tenés que bajar los precios. Baja el precio y la gente con 1000 reales, por ejemplo, compra más, como compran más, necesitan producir más, consecuentemente contratar más mano de obra, así está funcionando. El kirchnerismo apuesta a un triunfo de Lula para generar una "ola" izquierda en la región.

¿En qué puede beneficiar o perjudicar a la Argentina un triunfo de Bolsonaro o por el contrario, un triunfo de Lula?

Va a haber un tiempo bisagra, que es hasta las elecciones de Argentina. Veamos los dos escenarios. Imaginemos el escenario que Bolsonaro. No va a cambiar nada, va a seguir como está, Bolsonaro igual va a tomar a Argentina como lo que no se debe hacer, tranquilo porque tiene cuatro años por delante y eso va a favor, en mi modo de ver, a la oposición de Argentina porque tenés una demostración del buen resultado económico sobre un proyecto totalmente diferente al proyecto totalmente diferente al proyecto de los Fernández. A partir de ahí, si gana la oposición como todo indica que puede ocurrir, va a ser un gobierno más amigable, un gobierno de derecha en Brasil, con un gobierno no izquierda en Argentina.

En el caso que gane Lula, vas a tener un año de muy buena relación, y esa buena relación podría eventualmente cerrarse en el momento que cambie la opción electoral en Argentina y a partir de ahí tengas un Lula de izquierda con un gobierno no de izquierda en Argentina.

El mejor de los escenarios, y tratando de ser lo más objetivo que uno puede, el mejor escenario para Argentina de acuerdo a la realidad política y a la foto de hoy de Argentina es que gane Bolsonaro.

¿Cuál es el impacto en la economía argentina de una Brasil económica sólido?

Si acá en Brasil aumenta la demanda, consecuentemente eso generaría un aumento de las exportaciones argentinas para tener esta demanda y generaría un vínculo de aumento del producto interno.

¿Brasil no tracciona tanto como antes?

Brasil tracciona, pero no depende de Brasil, depende de Argentina, puede traccionar mucho de lo que tracciona ahora, pero tenés retenciones, un dólar oficial, nosotros conspiramos contra el crecimiento de Brasil. Sería un golazo si Argentina pudiera aprovechar el crecimiento y las virtudes de la economía brasileña, pero hoy no es un problema de Brasil. Es un problema de Argentina que no tiene la oferta competitiva.

¿Brasil hoy está buscando nuevos proveedores o reemplazando proveedores argentinos con otros países, producto de esta dificultad de la economía argentina?

Absolutamente, no es de hoy.

¿En qué sectores, por ejemplo?

Absolutamente, en términos de insumos industriales. En el año 2000 de todo lo que Brasil exportaba el 10% iba a Argentina, de todo lo que Brasil importaba algo así como el 12% provenía de Argentina. En este momento de lo que Brasil exporta, no llega al 4% lo que va Argentina, de todo lo que Brasil importa no llega al 6% lo que compra de Argentina. Y Brasil compra de todos lados, entonces el problema no está en la oferta. Alguien le está vendiendo más barato y cosas mejores que Argentina.

¿Los proveedores son de América Latina o de todo el mundo?

De todos lados y no necesariamente de China. Hay una particularidad en la economía de Brasil que tiene superar un comercial con China. El mayor superávit comercial de la balanza comercial de Brasil es con China. Aproximadamente entre 20 y 25.000 millones de dólares por año.

¿Eso es porque las economías son complementarias?

Le vende mucho producto primario y mineral de hierro para la industria siderúrgica. De US$ 61.000 millones de superávit que tuvo en el 2021, US$ 25.000 millones son con China.

El panorama político sigue abierto o ya hay alguna tendencia que se perfila.

Todavía está muy abierto, no lo veo tan firme a Lula como dicen.

¿Este buen momento de la economía de Brasil puede ser determinante para la reelección de Bolsonaro?

Absolutamente, sobre todo porque al tener plata, porque tiene superávit, pudo desarrollar un "Plan Platita" donde le dio ayuda a 20 millones de familias y eso le genera, indudablemente, un vínculo electoral importante. Esto no quiere decir que son 20 millones de personas que lo van a votar, pero son muchas personas que consiguen empleo, muchas personas que tienen agua y antes no tenían, específicamente en el norte y el nordeste. Todas esas cosas se impactan.

Siempre es difícil enfrentar al oficialismo con la economía marchando a buen ritmo.

Sí, es muy difícil para la oposición, porque decís 'vamos a mejorar la economía porque la inflación está alta', pero la inflación es baja, 'vamos a generar empleo"; se está generando empleo inversiones". Te quita argumento electoral, no claro, absolutamente claro