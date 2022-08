Cómo influyen las elecciones de Brasil en el panorama electoral argentino

El próximo 2 de octubre se celebrarán las elecciones generales en Brasil para elegir presidente, vicepresidente y conformar el Congreso nacional. El analista político-económico internacional, Gustavo Segré, advirtió en MDZ Radio que un triunfo de Lula da Silva, expresidente y actual candidato, podría ser un "fenómeno arrastre electoral" que para el Frente de Todos puede significar un golpe de esperanza pensando en 2023. Además, el especialista describió el panorama electoral de los brasileños y explicó "la particularidad que podría jugarle en contra" al actual presidente y también candidato, Jair Bolsonaro.

Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones presidenciales en América del Sur han ganado candidatos que poseen ciertas vinculaciones a la izquierda y al movimiento progresista, Segré argumentó que "el nuevo mapa del continente" no estará bajo el dominio socialista, ya que el Mercosur actúa como una muralla. “En algún momento del 2011, si uno lo analizaba, el mapa de América Latina era todo rojo menos Chile con Sebastián Piñera y Colombia, que tuvo hasta el actual mandatario Gustavo Petro, gobiernos de derecha y centro derecha. Con lo cual, la muralla china contra el eventual socialismo de la región está siendo hoy el Mercosur, menos Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil”, subrayó el entrevistado.

Para conocer en detalle la situación del electorado brasileño, Segré contó que los ciudadanos están divididos entre los seguidores del presidente Jair Bolsonaro y los seguidores del expresidente Lula da Silva. Sobre este último, el analista comentó que está ganando las últimas encuestas, pero las mismas se encuentran en un “universo bastante corto'' y puede pasar “cualquier cosa” de cara a las elecciones.

“Citando el último estudio del Banco BTG Pactual, Lula da Silva tiene un 43% del electorado y Bolsonaro tiene 36%. Al pensar el margen del 2% mirando de arriba para abajo, la diferencia es de 3 puntos y es bastante corta”, dijo el especialista.

Y agregó: “Las encuestas tienen un universo bastante corto porque se estudian a 3.000 personas y depende de la región del análisis, pero veo en las calles de la ciudad que hay un apoyo a Bolsonaro, a pesar de que los estudios dan como ganador al expresidente. No obstante, hasta el 2 de octubre el final está abierto”.

Al mismo tiempo, reveló el dato más relevante del estudio social. “El 78% de los que respondieron dijeron que no cambiarían su voto y demuestra que hay un 22% que sí lo haría. Sumado a que hay un 11% del electorado que está indeciso. Tomando el porcentaje de indecisos y la diferencia del 2%, puede pasar cualquier cosa en las elecciones de Brasil”, declaró.

Por lo cual, remarcó que el electorado hace uso de su voto teniendo en cuenta su bolsillo y la previsibilidad que pueden brindar sus candidatos en sus "probables Gobiernos”. Sin embargo, expresó que esta variable no la posee el actual presidente brasileño, ya que su personalidad provoca cierto rechazo y eso repercute en los votos.

“Mientras tienes un Gobierno promisor, la gente tiende a no cambiar a sus dirigentes, a pesar de que sus actuales funcionarios no les caigan muy bien. Recordamos los Gobiernos de Menem y Lula, ya que la gente los votó, porque sus gestiones tenían perspectivas de mejorar en un tiempo”, explicó Segré.

Y sumó: “Pero la personalidad de Bolsonaro no le ayuda y Lula tiene esa ventaja, además de contar con el voto de los jóvenes que votan por primera vez con 16 años. Ya que ese electorado no evidenció todas las causas de corrupción en su contra y tal vez lo votan por les cae bien o por muchas otras variables. Encima al no trabajar, a este electorado no le importa la situación económica, la cual representa el 20% del mismo”.

¿Cuál es la esperanza del Frente de Todos para las elecciones del 2023?

Debido a los problemas de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los argentinos y entre muchas otras variables, que la actual gestión presidencial del Frente de Todos no logra encontrar respuestas antes los problemas, parece que las elecciones presidenciales se han adelantado. No obstante, las mismas tienen previsto celebrarse en octubre del 2023 y el oficialismo, en este contexto, no posee grandes posibilidades de ganar.

Por lo tanto, el analista Gustavo Segré explicó que la esperanza de "repunte del Frente de Todos en 2023 es que el expresidente y candidato presidencial, Lula da Silva, gane los comicios de octubre". “Si se mantiene en Brasil el Gobierno de Jair Bolsonaro, la sensación que me da es que Juntos por el Cambio pueda ganar en 2023 las presidenciales. Pero, si gana Lula, puede ser que el progresismo argentino tenga una esperanza”, destacó.

“Sería un pequeño empujoncito de un resultado mejor. Es muy difícil que el oficialismo gane en 2023 con los resultados económicos desfavorables de este momento. Aunque, Bolsonaro con buenos resultados no puede reelegirse y eso demuestra que se puede estar disociado de una cosa o la otra ”, concluyó el analista político económico internacional.