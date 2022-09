Los desafíos que se le presentan a Sergio Massa según un especialista

El analista político Daniel Bilotta conversó en MDZ Radio sobre la figura del ministro de Economía Sergio Massa y los desafíos que se le presentan en base al contexto actual argentino.

“Massa ha tenido un veranito en la política. Todo lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner genera que el foco no esté puesto en su figura” Sin embargo, el analista político pone en manifiesto que hay ciertos aspectos que debe sortear. “Por supuesto que están pasando cosas, lo podemos ver con las manifestaciones de distintos sectores sociales por la quita de subsidios en educación para gente con otras capacidades”.

“Estamos en una situación difícil y siguen dando vueltas las versiones de una aplicación de la tarifa completa a los servicios. Hay que decir algo importante, con este ritmo de inflación, el segundo aumento va a estar amortiguado. Con lo cual hace prever que el próximo Gobierno va a tener que revisar el acuerdo tarifario de nuevo. En este sentido, más allá de la tranquilidad de Massa, hay incertidumbre", argumenta Bilotta.

A pesar de esto, el especialista sostiene que Sergio Massa tiene un respaldo político propio, no solo de sus legisladores del Frente de Todos sino que también de un grupo de empresarios, que le permite tener cierto margen de maniobra.

“Los diálogos con Cristina Fernández Kirchner son frecuentes, más que con Alberto Fernández, el poder hoy pasa por ella. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación donde Cristina está poniendo en juego su poder, que es el frente judicial”, explica Bilotta.

En cuanto al contexto económico que se le presenta a Massa, el especialista afirma: “El problema de la Argentina sigue estando en la cantidad de dólares que tiene. Los importadores piden un dólar a $130, fabrican un producto que venden con un dólar calculado en $330. Ahí hay un subsidio y es un subsidio loco, que tal vez sin el cepo no existiría”.

Para el analista, estamos en una discusión bastante cerrada, donde lo que parece más difícil es que Massa con esto consiga un éxito político: "Probablemente va lograr cumplir con lo que Alberto Fernández le habría propuesto que es llevar a cabo un ajuste de la cuenta."

El aumento de las tasas de interés en el Banco Central también es un tema central que según Bilotta deberá sortear, “Acá se plantea una disyuntiva porque el necesita aumentar las tasas para sacar pesos de circulación, por que una parte de la inflación está allí”.

Finalmente el especialista concluyó: “El tema es cómo va a hacer Massa para no enfriar definitivamente la economía para que el consumo no se caiga, y a la vez traer dólares. Son muchos los ajustes que necesita la macroeconomía. Hay que ver si esto coincide con el calendario electoral, cosa que yo creo que no solo a Sergio Massa sino que a Cristina Fernández de Kirchner le va a preocupar, especialmente pensando en la provincia de Buenos Aires donde van a caer los ajustes. Tiene un escenario donde puede demostrar que está haciendo algo distinto para intentar salvar a la Argentina”.