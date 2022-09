La ayuda que recibió Argentina de parte del Fondo Monetario Internacional

El ministro de Economía Sergio Massa se encuentra en Estados Unidos con el objetivo de poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Carlos Burgueño, periodista y especialista económico afirmó en MDZ Radio que finalmente hay acuerdo con el organismo, pero no se publicó ayer ya que hay un trámite burocrático que se está esperando, que es la aceptación del Boar."Argentina no puede salir a decir que hay acuerdo si el Board no lo aprueba, fundamentalmente porque puede meter sus inquietudes en la carta, cosa que va a suceder”.

Argentina aprobó las metas del segundo cuatrimestre, “pero no lo hizo del todo bien. Nos sacamos un 4 y el promedio dio 3.75. Acá lo que se nota es que nadie quiere que Argentina se caiga, sobre todo Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional” explicó el especialista.

Además afirmó que el acuerdo se confirmará en días y así llegarian los casi 4000 mil millones de dólares, que van a servir para pagarle al FMI. “Es decir que nos prestan para pagar un préstamo, pero a una tasa inferior ”.

En ese sentido el especialista de MDZ Radio explicó que de acá al 2024 el FMI le va a estar dando plata a la Argentina para que pague la deuda, “toda esa pelota, luego en el 2024 hay que negociar cómo la vas a pagar. Argentina no la va a pagar, por lo cual va a renegociar la deuda y vamos a estar así durante años”.

La ayuda

El especialista aclaró que el FMI facilitó las condiciones para una posible concreción del acuerdo: “Acepto que en vez de revisar las cuentas de manera trimestral la revise de manera anual. Con lo cual Argentina va a cumplir o no con facilidades extendidas el año que viene” .

Finalmente hizo hincapié en la razón por la cual el organismo brindó dicha ayuda: “Vos te imaginas lo que sería el mundo hoy si el Fondo Monetario Internacional no aprueba las metas, en un contexto mundial como el actual. No le conviene a nadie”.