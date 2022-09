Cómo la modificación del “dólar soja” depende del Fondo Monetario Internacional

El especialista de economía de MDZ Radio, Carlos Burgueño, hizo hincapié en cómo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciona la actualización del “dólar soja” a aproximadamente $200.

Este cambio corresponde a un esquema eventual que busca la generación de divisas en el país y según el especialista está delimitado por el Fondo Monetario Internacional.

Lo importante para Burgueño es el mecanismo, “El esquema consiste en el dólar para los exportadores de productos primarios que no tienen consumo importante dentro del país, eso es lo que va a decir el decreto” afirmó.

“Obviamente que la soja es el 99%. Después tenés otros productos que no tienen gran presencia en la Argentina, aunque se consuman en nuestro país, la relación exportación y consumo interno es bajo, por lo cual no vas a tener problema en aumentar el dólar y que esto no derive en mayor presión inflacionaria”, remarcó Burgueño.

“¿Qué pasa si le das el mismo dólar al maíz o al trigo? El triguero va a querer exportar y se va trasladar ese aumento a los precios. La frontera es que el producto no tenga consumo interno”, explicó.

El objetivo, para Burgueño, es liquidar divisas: “El esquema va a funcionar. Van a liquidar con el objetivo de que el Fondo Monetario Internacional apruebe el Acuerdo de facilidades extendidas este año”.

Además, Burgueño explicó que esto solo se mantendrá en septiembre: “En octubre no puede llevarse a cabo, ya que viene la misión del fondo y se debe tener todo liquidado. El gobierno mira todo desde el Fondo Monetario Internacional” explicó el especialista.

Dólar hoy

Finalmente, para Burgueño, en septiembre “terminó la corrida cambiaria. Al punto ya de poder definir que el blue cayó un 2%. No es menor que el equipo económico, pueda mostrar que el blue bajó. Ahora es el momento de empezar a cumplir promesas. La más importante es la del dólar soja, además de cumplir con el Fondo Monetario Internacional”, concluyó .