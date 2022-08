El millonario potencial de las economías regionales, según un referente del campo

El titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) y miembro de la Mesa de Enlace, Carlos Iannizzotto expuso sobre la situación y el potencial del campo junto a referentes del sector agroindustrial. Esto fue en el marco del ciclo Democracia y Desarrollo convocado por Clarín, en el que grandes empresarios del sector, los principales representantes de los productores y los funcionarios del área analizarán cómo impulsar al sector que más divisas aporta al país. "Las economías regionales tenemos un potencial de 28.000 millones de dólares”, resaltó.

El mendocino resaltó que es necesario reconstruir el tejido social productivo. “El sector cooperativo tiene una característica que es agregar valor. Somos 130.000 productores que estamos en todo el país. Esos productores están aglutinados en más de 800 cooperativas, que es el sector industrial que agrega valor y da trabajo. Ese es uno de los caminos que tenemos que tener en cuenta para salir adelante”, dijo Carlos Iannizzotto.

Posteriormente, habló de los encuentros que se realizaron semanas atrás en Mendoza para recuperar la cultura del trabajo. “Unimos al sector empresario con los emprendedores. Hay muchos aspectos que el sector privado puede realizar. Esta red social privada debe estar fortalecida, allí podemos saltar un poco la coyuntura mirando hacia el futuro con una labor parlamentaria. Tenemos más de 12 leyes fundamentales que pueden establecer las políticas de estado que nos lleven mirar hacia otro país”, indicó.

Asimismo criticó al Gobierno Nacional por promover la “especulación”. “Acá necesitamos políticas económicas y no administración de la pobreza. Necesitamos un salto en la producción y se hace a través de una política cambiaria, una política fiscal y una política vinculada al tema financiero. Hay que fortalecer a la familia y a la empresa. Si no hay empresa y familia no hay país hasta ahí se tiene que orientar la política agroindustrial de la Nación”, subrayó.

Después, el titular de Coninagro destacó: “La política debe insertarse en este esquema productivo. La política no puede mirar hacia otro lado. Las elecciones son el año que viene. Estamos a tiempo de diseñar políticas que unan lo político y lo público.

Y enfatizó que en la actualidad nuestro país tiene un sector privado “muy” fuerte. “Es un momento muy interesante por las vinculaciones que existen entre las múltiples organizaciones que tenemos en nuestro país, más allá de algunas diferencias. El sector privado está fuerte frente a un contexto internacional y nacional que es totalmente contrario por la ideología y populismo”, aseveró.

También pidió a los nuevos funcionarios del Gobierno Nacional, que tengan la “valentía” para aplicar las medidas concretas que están unidas al acuerdo para sostener políticas de crecimiento, de producción y de desarrollo.

“No hay crecimiento y desarrollo en la Argentina si no tenemos un sistema cambiario transparente y adecuado a la productividad. Hoy tenemos un problema de desempleo porque la productividad da empleo y un sistema cambiario devaluado y confuso que produce la falta de producción y de exportación. Acá se ha estigmatizado la cultura del trabajo y la exportación, está mentalidad populista hay que cambiarla”, reclamó.

Además, hizo foco en la importancia de las economías regionales que tienen para el país. “Podemos agregar cerca de 28.000 millones de dólares a todo lo que ya recaudamos. Es un potencial enorme”, precisó Iannizzotto.