Cuál fue la dura respuesta del campo a los primeros dichos de Bahillo

El secretario de Agricultura Juan José Bahillo buscó marcarle la cancha al campo en la previa de la reunión que mantendrá la semana próxima con las entidades agropecuarias. Primero fue la postergación de la reunión que iba a ser este viernes y luego las declaraciones, que por cierto, no cayeron bien entre los productores.

En su primer día en funciones, Bahillo había reclamado que las entidades de la Mesa de Enlace definieran dónde están ubicados políticamente, como una forma de saber desde qué lugar parte la discusión cara a cara en la nueva gestión de Economía, con el área de Agricultura, Ganadería y Pesca ahora rebajado a Secretaría.

La respuesta no tardó en llegar. Y llegó en forma de declaraciones de los principales directivos de las entidades. Es una reacción que, sin dudas, marcará el tono del contacto con el Gobierno la próxima semana.

La producción de cereales y oleaginosas está en la mira del Gobierno, en busca de ingresos extra y divisas.

"Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechaza y lamenta las expresiones del flamante secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, que no colaboran a la construcción de consensos sino que siembran prejuicios ya superados en el país que sostenemos los productores de todas las banderas políticas y partidarias", señala un comunicado de la entidad agropecuaria.

El agrupamiento destacó que "a la hora de pagar impuestos no les preguntan (a los productores) qué país quieren y lo que es más grave aún, qué necesita el campo para crecer y desarrollarse".

"CRA representa un sólo partido: El del productor y en esa labor estamos profundamente comprometidos. Vamos a trabajar a rajatabla para que el partido de los productores crezca, se consolide y afirme. El Gobierno debería tener ese mismo interés, porque del crecimiento del campo y sus divisas depende, y en mucho, el futuro argentino", apuntó la entidad.

Una cuestión de actitud

No se sabe si por propia voluntad o porque alguien le sugirió hacerlo, la primera manifestación pública del novel secretario de Agricultura, lo cierto es que con sus declaraciones apareció confrontando con la dirigencia agropecuaria. Habrá que ver que este choque tiene o no consecuencias en el tono del diálogo que mantendrán en unos días.

El comunicado de CRA es claro en su apreciación. "La inquietud del secretario Bahillo conspira contra las libertades individuales", asegura sin medias tintas. Y luego apeló a la ironía. Desde hace tiempo la dirigencia agropecuaria cierra filas en contra de la política agropecuaria oficial.

"Quizás no esté enterado, pero los gobiernos, en los últimos treinta años, cualquiera sea su signo, no han dudado en usar la rentabilidad del campo, provenga de la derecha, del centro o de la izquierda, para sostenerse y camuflar sus agobiantes ineficiencias, que ponen contra las cuerdas al productor y a todos los argentinos a los que los alimentos y el futuro les queda cada vez más lejos".

Críticas a derecha e izquierda

La entidad destacó también que gobiernos, liberales y populares han tenido en las últimas décadas un común denominador para con el campo: Sumarnos impuestos y usar nuestro esfuerzo para ocultar sus ineficiencias. Sin embargo, a la hora de cobrarnos no nos preguntan el partido o la ideología: Investigan cuánto tenemos, cuánto liquidamos y cuánto más nos pueden sacar".

"Los años de un mandato son los mismos que nos llevan a nosotros criar una vaca: La diferencia es que el político se va rico, nosotros seguimos con la misma vaca".

"La duda que nos deja Bahillo es a qué partido pertenecen los dirigentes de los últimos años que, a diferencia de Alberdi y de otros preclaros de nuestra historia, no han podido diseñar ninguna otra política que no sea la de cobrar impuestos, más impuestos y nuevos impuestos para sostener sus propios privilegios", señaló CRA.

Y por si quedaran dudas sobre el ánimo que reina en el sector, apuntó: "Los años de un mandato son los mismos que nos llevan a nosotros criar una vaca: La diferencia es que el político se va rico, nosotros seguimos con la misma vaca".

La ideología no es el problema. La ineficiencia y los prejuicios, sí. Y más aún cuando sus artífices insisten en los yerros, que es el único problema de fondo del país.