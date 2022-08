¿Qué son los NFT? Comprender los tokens no fungibles

A lo largo de la historia, las personas han coleccionado bienes raros y de alto valor, como arte, joyería y música. Sin embargo, la identificación de la propiedad y la autenticidad de esos activos se ha realizado principalmente a través de sistemas centralizados en papel, que son muy ineficientes y dejan mucho espacio para el fraude. Los NFT ofrecen una forma única de revolucionar la identificación, propiedad y transferencia de activos digitales. Al igual que NFT, también puede operar con Bitcoin a través de una plataforma confiable como BitIndex Prime.

Las características clave de los tokens no fungibles

Los tokens no fungibles (no intercambiables) son activos virtuales en una cadena de bloques, con metadatos únicos y códigos de identificación que los distinguen entre sí. A diferencia de las criptomonedas, que los usuarios pueden intercambiar fácilmente en las plataformas, las personas no pueden intercambiar NTF por otros activos. De forma diferente, los tokens fungibles, como las monedas virtuales, son idénticos y pueden ser utilizados por las personas como medio de pago.

Los tokens no fungibles han cambiado el paradigma criptográfico, haciendo que cada token sea único e insustituible. Eso también significa que un NFT no puede ser igual al otro en valor. Sin embargo, las NFT son extensibles, lo que significa que los artistas y creadores pueden combinar dos NFT diferentes para crear un NFT único.

Los tokens no fungibles se construyen y mantienen en el blockchain. Por lo tanto, las personas solo pueden identificarlos criptográficamente. También son muy únicos y raros, lo que afecta su propuesta de alto valor. Los NFT tienen firmas criptográficas originarias en el blockchain en el que se crean y emiten. Las firmas individuales permiten a los usuarios determinar rápidamente los orígenes y los propietarios actuales de los activos particulares vinculados a esos NFT.

Cómo crear los NFT

Los artistas, desarrolladores de contenido o titulares de licencias crean tokens no fungibles a través de un proceso conocido como acuñación. El proceso implica firmar una transacción de blockchain y delinear los detalles básicos del token. Luego, los datos se transmiten al blockchain para generar un contrato inteligente, creando el token y asignándolo a su propietario.

Cada token tiene un identificador único, o ID de token, almacenado en el contrato. Eso facilita verificar la propiedad del token y reasignarlo a un nuevo propietario cada vez que el propietario original necesite transferir los activos.

Casos de uso de los tokens no fungibles

La construcción distintiva de los NFT les permite admitir una amplia variedad de casos de uso. Pueden representar varios activos físicos, digitales y metafísicos. El blockchain es la base de los tokens no fungibles y también evita que los intermediarios se involucren en las transacciones, conectando a los artistas y creadores con sus audiencias directamente. El blockchain también simplifica las transacciones y permite que los desarrolladores de contenido y los artistas atraigan y lleguen de manera eficiente a nuevos mercados en el mundo.

La creación de NFT representa principalmente arte digital, coleccionables virtuales y piezas de contenido como audio, video y entradas para eventos. El primer caso de uso de NFT de forma innovadora, fue una obra de arte de collage digital creada por el artista Beeple en 2021. Los NFT se vendieron por un récord de $ 69 millones, convirtiéndose en la pieza de arte digital más cara.

El mercado actual de NFT se centra principalmente en coleccionables, que incluyen arte digital, tarjetas deportivas y objetos de valor raros. NBA Top Shot es una plataforma que está entre las plataformas más populares para los coleccionistas de NFT. Ofrece momentos de la NBA convertidos en tokens no fungibles en forma de tarjetas digitales.

Por qué son importantes los NFT

Los expertos describen los NFT como conceptos simples de criptomonedas que facilitan las representaciones digitales de activos físicos, revolucionando la infraestructura financiera moderna. Uno de sus principales beneficios es mejorar la eficiencia del mercado. La conversión de activos físicos en activos digitales simplifica el proceso de su identificación, propiedad y transferencia al eliminar intermediarios. Eso permite a los artistas, creadores y desarrolladores de contenido conectarse directamente con sus audiencias. Los NFT también mejoran los procesos comerciales y democratizan la inversión. Permiten que diferentes actores a lo largo de la cadena de suministro, interactúen con ellos y rastreen la procedencia, la creación y las transferencias de los activos.

Al igual que las criptomonedas, NFT es un concepto relativamente nuevo. Sin embargo, los tokens no fungibles tienen un inmenso potencial para transformar varios procesos comerciales centrales y crear nuevos mercados y flujos de inversión para artistas, desarrolladores de contenido e inversionistas en todo el mundo.