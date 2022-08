Empleo registrado: el dato qué preocupa tanto a Mendoza como a Ciudad de Buenos Aires

Luego de conocerse el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la situación del empleo registrado privado, el analista económico político y columnista de MDZ Radio, Juan Manuel Gispert, afirmó que “Mendoza junto con la Ciudad de Buenos Aires no han recuperado sus niveles de empleos registrados tomando como datos de base los índices pre pandémicos".

El último estudio de CEPA se elaboró en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y arrojó que Argentina lleva 17 meses de crecimiento ininterrumpidos del empleo privado. Según la entidad, el trabajo registrado creció en 25.232 puestos en mayo del corriente año.

Últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA): en mayo de 2022, se mantuvo el sendero de crecimiento, con un aumento de 25.232 puestos de trabajo (0,4% más que en abril de 2022).



A pesar de la recuperación de la actividad privada, el especialista aseveró que "todavía faltan por recuperar 138 mil empleos a nivel nacional”. “El pico de mayor desempleo ocurrió entre julio del 2020 a mayo 2022, pero se han recuperado 350.000 empleos privados y registrados. Si lo comparamos con el mejor periodo, que fue entre el 2015 y 2017, estamos 138 mil puestos por debajo”, remarcó.

Y añadió: “Además, hubo 274 mil puestos que se perdieron durante la crisis del 2018 y 2019. Se le suman 191 mil que se perdieron en la pandemia. Por eso nos restan por recuperar 138 mil empleos registrados”.

Al mismo tiempo, Gispert destacó que se están alcanzando los niveles de recuperación de los indicadores pre pandémicos. “Cuando vemos los sectores, 10 de cada 12 están trabajando casi con los mismos valores como en 2020”, declaró.

El analista sustuvo que, de las 23 provincias, solo Mendoza y CABA no han recuperado la reinserción laboral y "eso es preocupante". "El desempleo de CABA repercute por el sector financiero y Mendoza posee una caída de 1,4% por debajo de los niveles pre pandemia”, señaló a partir de los datos del SIPA.

Según Gispert, no se puede ver el desglose por sectores de la actividad privada en Mendoza y, por ende, no se puede acceder a las variables para estudiarlas, y darles una posible solución. No obstante, el especialista pudo recabar algunos datos y aseguró que "la construcción es el sector que más dinamismo" ha tenido para recuperar empleos registrados en la provincia.

“La construcción presentó dinamismo para recuperar empleos registrados y hoy está un 8,1% por arriba de los índices pre pandémicos. Si lo comparamos con julio del 2020, que fue el pico de desempleo, estamos un 30% por encima a nivel nacional. Es decir, es la actividad que más ha ayudado a levantar el empleo privado en Mendoza”, aseguró.

Para Gispert la provincia posee menos puestos de trabajos registrados y al mismo tiempo, posee una subejecución presupuestaria de la obra pública. “De ahí que, una posible solución sería mejorar el presupuesto en obra pública, porque el nivel de inversión ha sido baja durante este tiempo”, concluyó.