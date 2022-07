Qué tiene que hacer Silvina Batakis para que Argentina no sufra una hiperinflación

El mercado se manifestó este lunes disparando el precio del dólar blue y poniendo en riesgo hasta el abastecimiento de los productos básicos tanto en mayoristas como en los supermercados de todo el país, tras la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía.

Ante este panorama, el economista y profesor de la UCEMA, Mariano Fernández, describió en MDZ Radio que “la asunción de Silvina Batakis responde a una decisión política antes que técnica, el mercado conoce esta situación y toma estas medidas para resguardar su liquidez”. Asimismo, adelantó que si el Gobierno no toma las políticas necesarias en los próximos meses, “Argentina puede sufrir una aceleración de su inflación, generando una posible hiperinflación en pocos días”.

“Desde el punto de vista técnico, Batakis es una burócrata que posee pobreza intelectual y los mercados conocen esta situación, donde lo político juega más que lo técnico económico. Por ende, sus respuestas se han hecho escuchar y han manifestado que quieren a un ministro más firme, pero el Ejecutivo prefirió a un equipo político en vez de un grupo de técnicos economistas”, declaró el entrevistado en MDZ Radio.

El especialista comentó que “las próximas políticas económicas no serán ortodoxas como le hubiese gustado el mercado, pero tratarán de controlar algunas variables para no agravar nuestra realidad” y en el medio de esto, el economista sostuvo que tanto las personas como los empresarios están llevando adelante “políticas para cubrir sus costos” para no perder sus mercancías “ante en una posible hiperinflación”. “La gente se está cubriendo para no perder las mercancías que ha comprado. Esto explica, el termómetro de la especulación, la suba de la moneda paralela y el por qué cuando uno ingresa a un comercio, sus productos no tienen precios. Por eso, se cubren para no fundir sus negocios”, argumentó Fernández.

Y señaló que “Argentina al tener un desdoblamiento cambiario, compuesto por una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue, hace que el país esté a las puertas de una hiperinflación”. "Cuando el blue presenta una suba en su valor puede determinar una posible expectativa de devaluación. Por ende, la gente que posee un comercio informal como formal, se adelanta e incrementa sus precios para no quedarse descolgado en el mercado”, afirmó.

“Ante este parámetro, donde los precios generan ruido tras señales difusas de la economía, el valor de las cosas no poseen un costo real. Ya que la gente no quiere perder lo que tiene y por eso decide reducir la oferta de las mercancías”, agregó.

Al mismo tiempo remarcó que se viene “el salto cambiario” debido a que “las cosas suben asincrónicamente y por más que las mercaderías suban un 5% mensual, haciendo que no se noten los incrementos, llega un punto que esta marca llega el 80% y los errores son cada vez más grandes”.

“Asimismo, la hiperinflación depende de las medidas y la reputación que tome el Ejecutivo ante el mercado en los próximos días. Por eso, si el Gobierno no asume su responsabilidad en el desequilibrio monetario que enfrenta, corremos el riesgo que esta estampida inflacionaria, no sea un salto inflacionario, sino que sea un movimiento continuo. Si esto sucede, viviremos lo que pasó Alfonsín en Febrero del 1989, una aceleración inflacionaria. Sin embargo, ahora estamos viviendo un fogonazo inflacionario y se estima que para finales de este año, la inflación llegue a los 3 dígitos”, sentenció.