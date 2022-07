El informe de la FED que preocupa al Gobierno y lo complica de cara a 2023

El panorama global cada vez complica más a la Argentina. Autoridades de la Reserva Federal estadounidense indicaron este jueves que probablemente volverán a subir las tasas de interés 75 puntos básicos en su reunión del 26 y 27 de julio, pese a que las recientes cifras de inflación podrían justificar mayores aumentos o más rápidos.

La magnitud de la suba que efectuará el banco central estadounidense es todavía un misterio. Sin embargo, estas medidas afectan de manera considerable a aquellas economías que no se encuentren en condiciones de soportar las consecuencias.

Un informe reciente de la FED de Dallas detalla que la mayoría de las economías de mercados emergentes más grandes del mundo deberían ser capaces de soportar los rápidos y grandes aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, estos países deberían contar con altas reservas en las arcas estatales y bajos déficits de cuenta corriente, requisitos con los que Argentina no cumple.

De esta manera, el informe señala que la Argentina no está en condiciones de resistir un ajuste de las tasas de interés estadounidenses. Si bien el país se encuentra afuera del mercado de deuda en dólares, se podrían agudizar las dificultades en el acceso al mercado de deuda para las empresas privadas.

Entre los 13 países de mercados emergentes examinados en el documento de la Fed de Dallas, solo Argentina y Turquía tienen una cifra de reservas negativa.

Colombia y Chile tienen un gran déficit de cuenta corriente, pero cuentan con amplias reservas y bajos montos de deuda en moneda extranjera. México, con una de las tenencias de deuda en moneda extranjera más bajas entre las 13 economías, está en un lugar mucho mejor para resistir los embates monetarios de los Estados Unidos que hace 30 años, cuando sufrió la crisis económica conocida como Efecto Tequila.

Argentina y la escasez de reservas

Este viernes el Banco Central (BCRA) compró del mercado unos 4 millones de dólares para reforzar sus escasas reservas, con lo que acumuló en la semana adquisiciones por unos 95 millones de dólares.

Un informe publicado días atrás por la consultora Quantum, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, indicaba que el nivel de reservas netas líquidas del Banco Central serían negativas en unos u$s 3.100 millones si no fuera por el aporte realizado por el FMI en su moneda, los Derechos Especiales de Giro (DEG).

El reporte, que advierte la debilidad de la autoridad monetaria para hacer frente a la corrida cambiaria que se desató tras la salida de Martín Guzmán, estimó que, ante el pasivo, el Central está usando los "encajes" de los depósitos en dólares.

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, señaló este sábado que el aumento del precio de la energía está afectando la capacidad de acumular reservas en el corto plazo, tras lo cual aseguró que no se trata de un problema estructural. Según Pesce, "no hay un problema cambiario" y el dólar oficial "está en niveles apropiados"

La inflación de Estados Unidos trepó al 9,1% interanual en junio, con gran incidencia de los precios de la energía y los combustibles, y alcanzó un nuevo récord en los últimos 40 años.

La tendencia alcista de la tasa de interés no tuvo una magnitud similar desde 1994, lo que desencadenó una crisis en México que provocó una depreciación de su moneda superior al 40% en términos reales y un aumento de la tasa de interés de la letra del Tesoro mexicano a tres meses al 70%.

La llamada "Crisis del Tequila" fue alimentada por el alto nivel de deuda externa y el bajo nivel de reservas de México, además de factores internos, incluida la inestabilidad política. Aun así, los mercados emergentes, a excepción de Argentina y Turquía, se encuentran hoy en un lugar mucho mejor para afrontar la suba de tasas.