Las estimaciones de ganancias son la clave para que el mercado haga “piso”

Los precios de las acciones se basan en las expectativas futuras, por eso las estimaciones de ganancias de las compañías son tan importantes. Si una empresa aumenta sus ingresos y beneficios con respecto al año anterior, pero no logra superar los pronósticos de los analistas, entonces sus acciones caerán por la “decepción” causada.

En el primer trimestre del año, sucedió este fenómeno. Grandes compañías estadounidenses mejoraron sus cifras financieras interanualmente, pero muchas se quedaron atrás frente a las proyecciones de Wall Street. En respuesta, la tendencia bajista se acentuó.

Para Jim Cramer, exgestor de fondos de cobertura y actual presentador de Mad Money, el programa financiero de CNBC, las caídas actuales se revertirán definitivamente y arrancará un nuevo mercado alcista una vez que las compañías logren superar las estimaciones de ganancias, las cuales ya habrán sido recortadas por los analistas.

“Durante las próximas semanas, antes de que comience la temporada de ganancias, espero que los analistas nos golpeen con algunos recortes preventivos de estimaciones”, expresó el especialista.

“Eso va a ser malo para los índices, pero una vez que llegue la liquidación y superemos los recortes estimados para 2022 y 2023, eso es todo. Ahí es cuando tendremos no un fondo negociable como este, sino uno invertible”, agregó.

Cramer dijo que cree que las estimaciones de ganancias de los analistas para las acciones en el S&P 500 son demasiado altas y deben bajar porque los mercados no tocan fondo a menos que las malas noticias se incorporen a los precios de las acciones.

“Están pronosticando un crecimiento del 8%, seguido de un 11% el próximo año. Me parece difícil de creer. El crecimiento de las ganancias del ocho al once por ciento es básicamente lo que esperaría en un año promedio”, indicó Cramer, haciendo referencia a que el 2022 no está siendo un año promedio porque el miedo a una recesión está impactando negativamente en las cotizaciones.