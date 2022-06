El inversor Michael Burry proyecta un lugar "frío y oscuro" para los mercados

El reconocido y polémico inversor Michael Burry, protagonizado por Christian Bale en The big short, saltó a la fama y ganó millones de dólares apostando en contra de los mercados durante la crisis subprime del 2008. Ahora, se mostró pesimista sobre el futuro de los activos financieros.

A través de una publicación de Twitter, el exgestor de fondos de cobertura expresó: "Transitorio, no. Pico, no. ¿A la luna? Si te refieres a un lugar frío y oscuro". El mensaje no solo hizo referencia a la inflación, que en mayo fue del 8,6% interanual, sino también a los dichos de Elon Musk y muchos inversores popularizados por las criptomonedas que se dispararon al alza.

De todas formas, a pesar de la visión general bajista, Michael Burry compró en el primer trimestre del 2022 algunas importantes acciones tecnológicas.

En concreto, adquirió 6.500 acciones de Alphabet y 80.000 acciones de Meta (ex-Facebook). Si bien no se revelaron los motivos de la inversión, se sospecha que el principal es la baja valoración de estas compañías dado el alto potencial.

Actualmente, Alphabet, centrada en el almacenamiento en la nube, la publicidad y la inteligencia artificial, cotiza con un ratio precio-ganancias (PE, por sus siglas en inglés) de alrededor de 20 veces. En tanto, Meta, enfocada recientemente en el nuevo ecosistema de los metaversos, cotiza a solo 13 veces sus ganancias.