Morgan Stanley explicó qué tiene que pasar para que las acciones dejen de caer

Las acciones estadounidenses siguen cayendo con el paso de las jornadas. Cuando rebota ligeramente, la oferta vuelve a aumentar y las cotizaciones se desploman nuevamente. Solo en lo que va del año, el S&P 500 acumula una baja de casi el 22%. Por su parte, el Nasdaq 100 retrocede casi un 30% y el Dow Jones pierde un 17% de su valor.

Esta clara tendencia bajista se vincula con la creciente inflación que parece no tener límites, y que obligó a los bancos centrales a aumentar violentamente las tasas de interés, con la inestabilidad geopolítica impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania y con las altas valuaciones alcanzadas durante los años previos.

Y, desafortunadamente, los grandes bancos de inversión del mundo no tienen una visión optimista con respecto al futuro de la renta variable, como el caso de Morgan Stanley y Goldman Sachs.

Para los estrategas de Morgan Stanley, liderados por Michael Wilson, el índice S&P 500 debe caer alrededor de otro 20% hasta los 3.000 puntos para que se refleje completamente la escala de contracción económica que está sufriendo Estados Unidos y el resto del mundo. “El mercado bajista no terminará hasta que llegue la recesión o se extinga el riesgo de una”, aclararon los especialistas.

Por su parte, desde Goldman Sachs creen que las acciones solo están descontando una recesión leve, lo que significa que siguen estando expuestas a “un mayor deterioro de las expectativas”.

No obstante, no todo está perdido. Dubravko Lakos, jefe global de investigación macroeconómica de acciones en JP Morgan, detalló que no hay que dejarse llevar por los agoreros del mercado y recalcó: “La gente está básicamente posicionada para una recesión. Nuestro caso base es que esto no va a ser una recesión en los próximos 12 meses. Y creemos que desde ese ángulo las carteras están equivocadas”.

Posteriormente, el experto reiteró un precio objetivo para fin de año de 4.900 puntos para el S&P 500. Contemplando la cotización actual de 3.773 puntos, el pronóstico supondría un incremento de más del 30%.