Martín Guzmán cree que venció al kirchnerismo y estabilizó el dólar blue

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, comentó acerca de la realización de un pacto entre Martín Guzmán y los bancos privados de cara a la próxima licitación de títulos públicos. Además, celebró el fin de la corrida cambiaria originada por una maniobra de entidades cercanas al kirchnerismo que disparó una corrida cambiaria y desestabilizó a los dólares financieros y al dólar blue.

Burgueño comenzó contando que hubo un "pacto, alianza, conversación, como queramos decirle, entre el Gobierno nacional, particularmente el Ejecutivo y el Ministerio de Economía, liderado por Martín Guzmán, el Banco Central y los bancos privados para que en las próximas licitaciones de títulos públicos en pesos, que serán la semana que viene, los bancos, agencias de seguro y fondos de inversión, compren estos bonos".

Hablamos de "casi 500 mil millones de pesos, entre los vencimientos de la semana que viene y los de septiembre. Son equivalentes a gran parte de las colocaciones en pesos de todo el año".

Es que, según Burgueño, "hay un criterio de los bonistas de sostenerlo a Guzmán, ante la creencia de que sino lo que venga puede ser peor. Entonces, prometieron que van a participar y que el ministro de Economía, va a poder cumplir al menos gran parte de los vencimientos".

El economista también aclaró que ese acuerdo fue con los privados, no con Anses ni con Enarsa, etc, responsables de la corrida financiera que disparó el dólar blue y los financieros la semana pasada tras la venta de bonos públicos.

De esto modo, se estabilizaría el mercado financiero en pesos, lo cual, según especula el especialista, derivará en la tranquilidad del dólar. Es que "si no hay pesos dando vueltas para comprar dólares en el financiero, este mercado debería tranquilizarse en los niveles actuales y el dólar blue también".

"Quedan aún 10 días de junio, todo julio y es el último período para analizar cómo viene la liquidación de dólares de los sojeros. Si esta foto continúa hasta agosto, septiembre cambiamos el análisis. Pero por ahora, parecería que la corrida tendría que haber quedado en los 4 días de jueves y viernes y lunes y martes de la semana pasada".

Volviendo a esto último, Burgueño dijo que esa maniobra fue "un error enorme del Gobierno, -particularmente del kirchnerismo-, no sé si de irresponsables o de mala praxis". Y aclaró que "también se asustaron los que vendieron los bonos. Es que el mercado sabe todo, eso hay que entenderlo, y lo que no sabe lo intuye, entonces no podés hacerte el soberbio con lo que el mercado intuye, porque te puede arrasar".

Para explicar aquello llanamente, el economista dijo que "el mercado sobretodo es cobarde y además tiene la agilidad de una gacela y vos (el Gobierno) sos un lobo marino. Entonces, si tenés una pelea interna y la dilucidás a lo soberbio, el mercado, que es cobarde y cree que todo vuela por el aire, te lleva puesto a vos también".

Respecto al problema financiero de la semana pasada, gestado a partir de la venta de bonos de entidades públicas afines al kirchnerismo, Burgueño dijo que "quien reconstruyó el lío fue el Ejecutivo, particularmente Martín Guzmán y Miguel Ángel Pesce, porque ni el Enargas ni el Anses intervinieron en nada para arreglar esta situación. Te diría que arrancó Pesce y después Guzmán, la Secretaría de Finanzas con contactos directos, y también la convicción de los bancos de que Guzmán es preferible a cualquier otro que venga. Entonces dijeron 'reorganicemos esto y vamos para adelante'. Los une el espanto".

Mientras tanto, el dólar blue cotiza este lunes 20 de junio en 216 pesos para la venta. El dólar bolsa se vende en 235 y el CCL en 242 pesos por dólar.