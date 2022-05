La estrategia de un reconocido inversor para amortiguar el impacto de la crisis actual

Steve Cohen, apodado “el rey de los fondos de cobertura” por The Wall Street Journal, no solo es uno de los inversores más ricos del mundo, con cerca de USD 11.900 millones de patrimonio neto, sino que también es una de las personas que más conoce sobre mercados y finanzas.

Debido a esta cualidad, los movimientos que realice, y más aún en el actual contexto de pánico bursátil, pueden ser tomados como referencia por los inversores minoristas.

Según los últimos reportes regulatorios, el multimillonario se estaría enfocando en acciones que reparten dividendos periódicamente para amortiguar el impacto de la volatilidad.

Estas compañías, normalmente segmentadas dentro del grupo de “acciones de valor”, están muy consolidadas en el mercado, tiene una sólida posición financiera y se dedican a comercializar productos y servicios que son consumidor aún en épocas de crisis.

Algunas de las más conocidas son The Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Walmart, PepsiCo, Altria Group, etc. En todos los casos, los precios de sus acciones, salvo eventos muy puntuales, no fluctúan violentamente, lo que ayuda a estabilizar el portafolio general.

Noticias Relacionadas Un experto de Wall Street explicó que no tiene sentido el “timing” al invertir

Según el multimillonario, la clave del éxito se encuentra en centrarse en unos pocos activos o industrias y no tratar de comprender el comportamiento de numerosas alternativas de inversión, lo que parece estar haciendo en este momento.