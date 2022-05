Los consejos para emprendedores de Marcos Galperin

Durante la Experiencia Endeavor LATAM del año pasado, Marcos Galperin, cofundador del unicornio Mercado Libre, habló acerca de sus principales definiciones sobre su vida emprendedora, el significado del éxito y del fracaso, la importancia del equipo para la empresa y diversas anécdotas compartidas que servirán de inspiración para todo aquel que apunte a convertirse en uno de los líderes del mañana.

El riesgo y los fracasos al momento de emprender

Para el empresario, quien apuesta por emprender debe asumir de antemano los riesgos que eso implica y estar dispuesto a adaptarse al cambio.

“Hay gente que se siente cómoda con el riesgo y hay otra gente que no. Si uno no se siente tan cómodo con el riesgo, mejor saber que de golpe van a estar más cómodos trabajando en una gran empresa que en un nuevo emprendimiento”, enfatizó el emprendedor argentino.

“Los nuevos emprendimientos son más riesgosos, tienen muchas más posibilidades de fracasar y esa adrenalina diaria a alguna gente le encanta y a otra gente no”, añadió.

Por su parte, el ejecutivo de la compañía de comercio electrónico destacó la importancia de estar preparado para enfrentar buenos y malos resultados y compartió una experiencia personal: “Los fracasos son un horror y creo que a nadie le gusta fracasar. Me ha pasado de pasarla muy mal. Hubo épocas, sobre todo en los inicios, donde yo me acuerdo que no quería salir de la cama. Sonaba el despertador a la mañana y decía: no, no quiero salir de la cama porque tengo que enfrentar a todos mis empleados y la empresa se va a fundir, no va a funcionar, no tenemos plata para pagar los sueldos, toda esta gente que dejó sus trabajos o que creyó en mí y en mi idea… esto ahora no va a funcionar”.

Noticias Relacionadas Los 9 hábitos más comunes entre los emprendedores exitosos

“Era una angustia muy, muy profunda. No era depresión, pero era una angustia muy fuerte. Y creo que muchos emprendedores pasamos por eso, la angustia de haber arriesgado todo por algo que uno cree que va a fracasar. En mi caso, por suerte, no fracasó, otras veces, sí fracasa”, agregó.

También, Marcos Galperin resaltó el valor que significa emprender para una sociedad y el rol de un fundador en ese entorno, quien debe crecer sin disfrutar del fracaso ajeno: “Habla de la mediocridad de uno de disfrutar del fracaso ajeno y creo que, como sociedad, cuanto más toleremos el fracaso, siempre que sea fracaso de gente que dio todo por una idea, no fracaso de gente que intentó hacer las cosas mal, estamos hablando de gente que estuvo haciendo las cosas bien. Creo que tolerar eso va a generar que haya más emprendedores y, cuanto más emprendedores tengamos, mejor será para América Latina”.

Marcos Galperin comenta sobre la importancia del equipo de Mercado Libre

Una de las razones que destaca Galperin como claves para el crecimiento de la empresa fue haber construido un gran equipo de trabajo: “Eso de que la gente buena trae gente buena y de que la gente mediocre trae gente mala es porque la gente buena no tiene miedo de que le saquen el puesto. A la gente buena le gusta rodearse de gente interesante. Entonces, la gente buena trae gente muy buena y viceversa”.

“Es muy importante, cuando uno está empezando, que esas primeras contrataciones sean con gente realmente buena”, explica el fundador, y agrega: “Es mucho más divertido hacer esto con gente con la cual uno se lleva bien y se divierte. Además, gente que lo complemente, es decir, equipos diversos que aporten distintas miradas que complementen a uno”.

A diferencia de lo que muchos jóvenes creen, el trabajo en equipo no solo es fundamental en el día a día, sino también en el ámbito corporativo y emprendedor, tal como desarrolla Marcos Galperin.