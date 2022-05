La advertencia del gurú financiero Jim Cramer sobre las inversiones

Jim Cramer, el exgestor de fondos de cobertura y actual presentador de Mad Money, el programa financiero de CNBC, comentó en uno de sus últimos programas que los inversores no deberían ilusionarse con los rebotes de corto plazo.

“Un rally basado únicamente en el hecho de que todo va mal es un rally que no puede y no se mantendrá. No tiene poder de permanencia, a menos que algo realmente salga bien”, expresó el especialista.

Los comentarios se dieron en medio de un entorno bursátil altamente inestable. Desde los máximos históricos hasta la actualidad, mientras que el S&P 500 cayó más de un 15, el Nasdaq 100 retrocedió un 25% y el Dow Jones, un 12%.

Motivos hay varios, pero se destacan la creciente inflación que parece no tener límites, la suba de tasas de interés por parte de los bancos centrales, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ocasiona incertidumbre geopolítica y las altas valuaciones alcanzadas durante los años anteriores.

“Por supuesto, el mercado en realidad cae gracias a todos esos aspectos negativos. Pero luego, como al mediodía, debido a toda la esperanza que existe, algunos de los promedios comienzan a subir y luego esa esperanza hace que la máquina de la esperanza vuelva a funcionar”, indicó Cramer.

Y concluyó: “Puedo decirles ahora mismo que este tipo de pensamiento equivocado ha caracterizado todo el movimiento hacia abajo”.

A modo de cierre, el conductor aconsejó centrarse en la evolución histórica de los precios y en los fundamentos de las compañías, siempre tratando de evitar los vaivenes diarios de los mercados que pueden llegar a confundir a los inversores.