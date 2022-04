¿Los robots reemplazarán a las personas?

Por Robert Kiyosaki*

Probablemente tengas un dispositivo que dedique sus días a barrer tus pisos, una cafetera que hace tu café mientras te bañas o una cámara en tu vehículo para que ni siquiera tengas que voltear mientras estacionas. Asistentes virtuales y parlantes inteligentes que pasan música cuando se lo indicas o que agregan cosas a tu lista de compras. Los más privilegiados, hasta termostatos y luces que están programadas para encenderse y apagarse según el horario que elijas.

Esto cada vez se extiende a más personas que pueden acceder a estas tecnologías. No tener que preocuparte por estas tareas cotidianas libera tu tiempo y te permite dedicarte a lo que sí importa. Sin embargo, ¿alguna vez pensaste en el impacto en el largo plazo de los avances tecnológicos en nuestras vidas? Si las computadoras ya se hacen cargo de nuestras pequeñas tareas, ¿será que a la larga también se encargarán de nuestros trabajos?

Probablemente cuando piensas en robots que se hacen cargo de los trabajos, te estés imaginando trabajadores manuales en una línea de montaje. Bueno, según la firma de análisis Oxford Economics, los robots podrían reemplazar hasta 20 millones de trabajos de fabricación en todo el mundo para 2030, así que no estás errado. Pero las líneas de montaje no son los únicos empleos que podrían ser reemplazados por la tecnología.

De hecho, un informe de Brookings Institution dice que aproximadamente 36 millones de estadounidenses tienen trabajos con «alta exposición» a la automatización, lo que significa que al menos el 70% de sus tareas pronto podrían ser realizadas por máquinas que utilizan la tecnología actual. Esto incluye meseros, cocineros y otros roles de servicios de alimentos, conductores de camiones de corta distancia y oficinistas.

Otras profesiones también se encuentran en riesgo, ya que la tecnología reemplazará los trabajos humanos en casi todos los ámbitos. Los taxistas y conductores de Uber necesitarán encontrar un nuevo empleo una vez que los autos sin conductor se vuelvan más comunes.

Por otra parte, los vendedores telefónicos y agentes de servicio al cliente serán reemplazados por chatbots, que se vuelven más inteligentes cada minuto. De hecho, algunos profesionales de la salud ahora son reemplazados por robots que pueden realizar cirugías con mayor precisión. Esto nos indica que ningún trabajo es “seguro”.

Esto nos hace pensar que todas las personas tendrán que enfrentarse a la realidad de que su trabajo podría desaparecer mañana.

Mi esposa y yo llevamos años diciendo que el trabajo tradicional se está volviendo anticuado y que es una forma conservadora de permanecer atrapado, sin salida. Pero no todas las personas están preparadas para los cambios radicales que se avecinan.

Si esto lo analizamos desde el punto de vista de un empleador, los robots son los empleados perfectos ya que no se enferman, no toman largos periodos de descanso, no pierden el tiempo en YouTube, etc. De esta forma, comienza a tener sentido cómo los trabajos serán reemplazados por robots, ¿no?

Ahora, si eres un empleado o un trabajador autónomo, todo esto resulta aterrador. Pero, para los dueños de negocios e inversores, esto es ideal. ¿De qué lado estás en este momento?

Si la inevitable automatización te asusta, tal vez sea el momento de dejar atrás el trabajo tradicional y convertirte en propietario de un negocio o un inversor.

Mi esposa Kim y yo no tenemos miedo de ser reemplazados por robots. De hecho, mi padre rico solía decir: “sabes que eres rico cuando no necesitas un trabajo para ganar mucho dinero”.

Cuando renuncias al trabajo convencional y a las viejas reglas del dinero (como trabajar para otras personas, en vez de para ti), ya no dependerás del empleo que, en un futuro, podría quitarte un robot.

En cambio, puedes crear tus propios vehículos generadores de riqueza, como una gran empresa o propiedades de inversión inmobiliaria que generen cash flow. ¿Y lo mejor? Puedes posicionarte para aprovechar la transformación que se avecina y usar la tecnología para ayudarte a alcanzar la libertad financiera.

Acepta el cambio de paradigma

En lugar de tener miedo sobre esta nueva tecnología, acéptala y utilízala para ayudarte a construir tu negocio. Lo que antes costaba miles de dólares y una oficina llena de gente, ahora lo puede hacer una sola persona con una computadora y una conexión a Internet. Los avances tecnológicos hacen que iniciar comenzar tu negocio sea más fácil y lucrativo que nunca.

Además, los robots son mano de obra muy barata y eficiente. Cuando te encuentras en el lado incorrecto, da miedo, pero en el lado correcto es una oportunidad increíble: puedes dejar que los robots hagan el trabajo mientras te sientas y disfrutas del flujo de dinero.

La tecnología también da facilidades a la hora de invertir. Ya sea que estés interesado en acciones, criptomonedas o inmuebles, siempre hay nuevos desarrollos que facilitan el control de tus inversiones.

La peor opción es sentarse al margen y ver desaparecer tu trabajo. Para evitar que esto pase, te doy dos claves de la seguridad financiera: el espíritu empresarial y la inversión.

En esencia, el espíritu empresarial está basado en la innovación: encontrar formas de ganar dinero resolviendo problemas tanto grandes como pequeños. Esto es complicado de automatizar, porque no es predecible. En el futuro, las personas mejor pagadas serán aquellas que no realicen tareas predecibles, sino aquellas que creen nuevas soluciones y oportunidades.

En cuanto a la inversión, cuando creas un flujo de dinero que pueda cubrir tus gastos, no serás esclavo de un empleador, porque tendrás dinero generado por ti mismo cada mes. Y una vez que tu cash flow exceda tus gastos mensuales, serás financieramente libre.

Actualmente existen muchas oportunidades. Por ejemplo, en la industria de bienes raíces. Piensa en todos los edificios que han estado vacíos durante los últimos dos años debido al covid y el cambio al trabajo remoto. Si bien algunas empresas están tomando medidas para traer a los trabajadores de regreso a sus ubicaciones físicas, muchas seguirán con la configuración virtual (en gran parte porque los empleados exigen esa flexibilidad).

Del mismo modo, una cantidad grande de pequeñas empresas tuvo que cerrar sus puertas en los últimos años, y ese espacio está esperando a ser reutilizado. Pensar en formas únicas de poder reutilizar propiedades comerciales vacantes, tal vez en espacios de oficina de trabajo conjunto, viviendas o incluso centros de comercio electrónico, es una excelente forma de dejar tu huella en la inversión inmobiliaria.

¡Incluso puedes comenzar a comprar bienes raíces en el metaverso si tienes ganas de ir a donde pocos inversores han ido antes! Sí, en realidad puedes comprar bienes raíces virtuales. Y al igual que en la vida real, todo se trata de ubicación, ubicación, ubicación. Dado que hay mucho que aprender en este nuevo espacio, sin duda es aconsejable investigar antes de entrar.

Pero no importa lo que decidas hacer. Lo que necesitas es cambiar la mentalidad. Una vez que pasas de empleado a empresario o inversor, los robots y otras tecnologías en desarrollo se convierten en oportunidades interesantes y no en amenazas.

Los trabajos que sean reemplazados por robots no te afectarán, porque ofrecerán algo con lo que ninguna cantidad de Inteligencia Artificial puede competir: una mentalidad ganadora.

*Autor de Padre rico, padre pobre