Tres formas de mejorar tus finanzas personales

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de México, el 43,7% de las personas adultas ahorra de manera informal, es decir, por fuera del sistema financiero debido a la desconfianza en este y tan solo el 35,5% lo hace de manera formal, como por ejemplo en cuentas bancarias, cheques o cuentas de ahorro. Dentro del ahorro informal se destaca el asesoramiento en efectivo, con un 64,8%, y las tandas, con un 31,7%.

Por otra parte, existe una gran cantidad de personas que solicitan préstamos y tienen una gran cantidad de deuda. El dinero prestado suele pedirse, por lo general, a través de internet. Según un informe anual de Prestadero, empresa dedicada a prestar dinero de forma online, la mayoría de las personas que han pedido un crédito lo hizo para pagar otras deudas (30,44%).

Frente a esto, surge la necesidad de mejorar las finanzas personales para evitar entrar en un “círculo vicioso”. El primer paso es contar con ahorros, ya que este dinero nos puede servir para afrontar emergencias sin tener que endeudarnos. Sin embargo, también hay que aplicar otras medidas para mejorar nuestra situación.

Mantener la constancia

La forma más sencilla de poder ahorrar y mejorar tus finanzas personales es siendo constante. Es importante establecer un determinado porcentaje de ahorro mensual de los ingresos para que, de esta forma, lo tomes como “una erogación más” necesaria y separes el dinero destinado al ahorro al igual que otros gastos como el de alimentación o transporte.

Hacer crecer tu dinero

Si atesoras dinero y no piensas gastarlo, al menos en el corto plazo, es fundamental ponerlo a trabajar para que en un determinado lapso de tiempo se multiplique. Existen varias formas de incrementar tu capital, desde acciones hasta fondos comunes de inversión (FCI).

Chequear tu línea de créditos

Es importante solicitar el estado de tu línea o cuenta de créditos, ya que de esta manera podrás ver si tienes alguna deuda pendiente de pago que no recuerdes para evitar que los intereses se sigan acumulando y deriven en un problema mayor. También te permitirá verificar si no hay algún crédito que no solicitaste, pero sí quieren cobrártelo, para que hagas el reclamo pertinente.