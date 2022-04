Tres consejos para fomentar el hábito del ahorro

Ya sea porque muchas veces nuestros ingresos son escasos en cuanto a nuestras necesidades básicas o porque solemos tentarnos de consumir, guardar dinero sin gastarlo es algo difícil y pocas personas pueden lograrlo. Ahorrar es un hábito que requiere constancia y fuerza de voluntad, por lo que no es tan distinto a otro como hacer ejercicio o empezar a alimentarse de forma saludable.

A continuación, una pequeña lista con algunos consejos para poder implementar el ahorro en nuestras vidas.

Armar un presupuesto

Este es uno de los pasos principales para poder empezar a ahorrar todos los meses. En caso de no tener un presupuesto no se sabe cuánto dinero tenemos provenientes de nuestras fuentes de ingresos como tampoco en qué "se van".

Al tener un presupuesto podremos saber de antemano cuál será el dinero que obtendremos en ese mes, qué cantidad de impuestos deberemos pagar, nuestros gastos fijos, los variables, etc.

Establecer un porcentaje de ahorro

Ahorrar “lo que sobra” no es tener un hábito de ahorro. Además, es probable que, a medida que nuestros ingresos aumenten, también lo hagan los gastos, por lo que podríamos estar “ahorrando más”, pero porcentualmente mucho menos que antes.

Lo ideal es establecer un porcentaje sobre nuestros ingresos. Así, si obtenemos una mejora en estos, nuestro ahorro también será beneficiado.

Tener constancia

La constancia es la clave a la hora de ahorrar. Hay que ser fuertes en aquellos momentos en los que te veas tentado por abandonar tu presupuesto para incrementar tu consumo en cosas que son innecesarias.

En un caso de que tengas que incrementar tu gasto en un mes en concreto por causas inusuales, trata de “recuperarlo” el mes próximo ahorrando un poco más hasta reponer dicho monto.

En caso de que no sea posible, no te preocupes ni mortifiques, continúa en la línea de ahorrar el porcentaje que has establecido en los meses subsiguientes.