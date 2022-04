El activo del futuro en el que deberías comenzar a invertir

Por Robert Kiyosaki*

Si bien desde 1957, cuando tenía diez años, me interesaba la plata coleccionando monedas, no fue hasta 1965 cuando realmente me convertí en amante de este metal.

En ese momento, el gobierno de Estados Unidos había sacado de circulación las monedas de plata y redujo el contenido de esta del 90% a 40% en las monedas de un dólar. Inmediatamente, comencé a recolectar bolsas de monedas de un banco en el que tenía una cuenta y a buscar entre ellas monedas de plata reales.

Mi comportamiento estaba basado en la Ley de Gresham, que establece que el dinero bueno se esconde cuando el dinero malo ingresa al sistema.

En la actualidad, aún conservo las monedas de plata que guardaba cuando era niño.

Si bien es verdad que podría haber obtenido más beneficios utilizando mi dinero en inversiones distintas a las monedas, mi amor por la plata me llevó a observar y comprender el mercado de este metal precioso.

Luego de cinco décadas de dedicarme a eso, estoy bastante seguro de que la plata pronto surgirá no solo como una buena alternativa de inversión, sino como una espectacular, tal vez incluso como una inversión única en la vida.

Una vez que comprendas la dinámica de la plata como inversión, verás por qué deberías tenerla en tu cartera de activos.

Entender la inversión que se está haciendo

Una de las frases clave que Warren Buffett suele usar seguido es entender. Suele decir que: “La inversión debe ser racional. Si no puedes entenderla, no la hagas”.

En la actualidad, recomiendo a las personas fijarse en el oro, la plata y Bitcoin. Estoy entusiasmado con la plata porque, en este momento, su precio es relativamente bajo.

Además, a diferencia de los bienes raíces que pueden llegar a necesitar mucho dinero para invertir, algunas habilidades financieras, entre otras cosas, la plata es accesible para la mayoría de las personas y las habilidades de administración son mínimas. Simplemente compras algo de plata, la pones en una caja de seguridad en un banco si compras en físico, o inviertes en ellas a través de la Bolsa y no tienes qué preocuparte por mayores trámites de gestión.

Además de eso, el metal es relativamente sencillo de comprar y las posiciones en este son bastante líquidas. Todo lo que debes hacer es identificar la modalidad de inversión en este commodity que mejor se adapte a ti.

Ahora, ¿comprendes la plata? ¿Sabes por qué la plata es una buena inversión? ¿Sabes por qué podría ser una mala inversión? Si no conoces las respuestas a estas preguntas, te recomiendo que te concentres en lo que comprendes.

¿Cuáles son mis motivos de entusiasmo con la plata?

Aunque no soy un experto en plata, voy a compartirte algunas razones por las que soy optimista con respecto a este activo:

1) La plata es un metal precioso que se consume. A diferencia del oro, que se atesora, la plata tiene usos industriales.

Durante años, antes de que apareciera la fotografía digital, se usaba en los rollos para las cámaras fotográficas y las películas. En la actualidad, la plata tiene un gran uso dentro de la industria electrónica. Se usa a nivel industrial. En California, ahora se solicita que todas las casas nuevas tengan paneles solares. Para eso se necesita plata. Todos los autos eléctricos utilizan plata.

Esta es una razón muy importante para empezar a invertir en la plata hoy mismo, porque las reservas están disminuyendo, mientras que la demanda está aumentando (el precio se rige por la ley de oferta y demanda).

2) Es un metal precioso. Durante años, la plata se utilizó como dinero. Los seres humanos tenemos una fascinación milenaria con este metal, al igual que con el oro.

La plata se ha utilizado como reserva de valor por más de 4 milenios. Hasta 1935, seguía sirviendo como moneda de curso legal y como garantía para divisas, en una base de uno a uno.

Cuando se le puso fin al patrón plata, el metal precioso estuvo sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y, por lo tanto, convertirse en un producto.

Durante años, he visitado minas de oro y de plata alrededor de todo el mundo. Es algo que siempre me sorprende, sin importar si me encuentro en China, América del Sur, México, África o Canadá.

Todavía recuerdo una ocasión en la que me encontraba en la cima de una montaña en Perú, haciendo la auditoría de compra para una mina de oro y mirando las pequeñas cuevas cavadas sobre uno de los lados de la montaña. Las cuevas eran las minas de los ancianos Incas que buscaban oro, mucho antes de la llegada de los españoles y les robaran sus riquezas y su país.

Parado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, apenas pudiendo respirar, me pregunté cuál sería la motivación de esos ancianos, que vivían en un clima tan árido y hostil, para buscar oro. Entonces, en esos momentos comprendí que yo estaba allí por la misma razón, solo que varios siglos después.

3) La razón principal por la que invierto en bienes raíces, petróleo, oro y plata es que el dólar estadounidense está cayendo. Su valor es cada vez menor debido a que Estados Unidos es la nación más deudora del mundo además de la alta inflación que está sufriendo su moneda. Estoy seguro de que los líderes políticos del país no tienen las agallas para hacer lo que se necesita para llevar a la nación nuevamente a una senda económica sólida.

Muchos ciudadanos estadounidenses esperan que el gobierno resuelva todos sus problemas personales. Si crees que los políticos y los ciudadanos están dispuestos a realizar los cambios necesarios para fortalecer al dólar, entonces no compres plata. Pero si eres como yo y supones que nosotros, como nación, no aceptaremos el castigo, entonces vende en corto el dólar (y la manera de hacerlo es tomando una posición larga en oro y plata).

4) Las acciones y las materias primas (oro, cobre, petróleo y plata) son activos anticiclicos. En promedio, el precio de las acciones aumenta durante períodos de 20 años y el de las materias primas baja. Luego, cambian de dirección. Mirando hacia atrás, las acciones comenzaron su carrera ascendente en 1980 y colapsaron en el año 2000.

5) La plata es aún más escasa con respecto al oro. El oro está atesorado. Se estima que el 95% de todo el oro extraído todavía existe. Exactamente lo contrario ocurre con la plata: se estima que el 95% de toda la plata extraída se ha consumido. El 45% de toda la plata extraída se quema para usos industriales. La joyería representa el 28% y el 20% se ha consumido en fotografía. Solo el 5% está en monedas.

6) La oferta de plata ha caído. En 1900, se estimó que el mundo tenía 12.000 millones de onzas de plata. Para 1990 había caído a 2.200 millones de onzas. Para 2007, la oferta se redujo a 300 millones de onzas. Los pronósticos más pesimistas estiman que el mundo se quedará sin plata en unos 10 años. Esto podría ser catastrófico para la economía mundial. En 10 años, la plata podría tener tanto impacto en la economía mundial como un barril de petróleo a USD 200.

No compro plata porque el precio está subiendo, la compro porque creo que entiendo los motivos por los que su precio sube.

*Autor de Padre rico, padre pobre.