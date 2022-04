Los mejores regalos para un amante de las finanzas

Cuando llega el cumpleaños de alguna persona importante para nosotros y no sabemos qué regalarle, las primeras opciones que contemplamos son prendas de vestir, perfumes, quizás un reloj, entre otras cosas.

Sin embargo, muchas veces las personas suelen darle más valor a aquellos regalos que les aporta algo significativo en sus vidas. Es por eso que, si tienes que hacerle un regalo a un amante de las finanzas y no sabes qué comprarle, te dejamos algunas ideas.

Libros

Una de las opciones más clásicas, pero no por eso menos recomendada. Casi cualquier amante de las finanzas te agradecerá que le regales un buen libro sobre aquello que le apasiona. En este caso, debes procurar que no lo haya leído o que no lo tenga en su colección. Este tipo de regalo demostrará que realmente te preocupas por sus gustos.

Suscripciones digitales

Las suscripciones digitales también son atractivas. La mayoría de las personas en el ámbito de las finanzas suele escuchar podcasts o leer artículos financieros en línea. Una suscripción a un medio especializado en finanzas o a alguna aplicación como Spotify puede hacer muy feliz al usuario.

Cursos

Finalmente, también es recomendable regalarle un curso para que expanda sus conocimientos o aprenda algo nuevo. Por ejemplo, si es un amante de las finanzas tradicionales, quizás un curso sobre criptomonedas podría hacerlo descubrir un nuevo mundo.

En este caso, hay que contemplar los tiempos disponibles del homenajeado y su nivel de conocimientos, ya que, por ejemplo, si es experto en finanzas descentralizadas y le regalamos un curso introductorio sobre este tema, habremos malgastado nuestro dinero.