Los Rolling Stones vuelven a ser noticia, aunque esta vez no por su música, sino por su irrupción en el ámbito de las finanzas. Recientemente, la empresa sin fines de lucro Alliance for Lifetime Income patrocinó la gira No Filter de los Stones.

Jine Statler, directora de la compañía, hizo hincapié en el compromiso de la organización con respecto a las personas próximas a jubilarse: “Nos parece que existe un vacío en la educación de las personas que están a punto de cumplir 65 años”.

En cuanto a la alianza con los Stones, la ejecutiva sostuvo que “los factores demográficos son perfectos en cuanto a fans. Además, la gente quiere saber cómo tener la libertad de vivir después de jubilarse, y ¿quién lo encarna mejor que los Rolling Stones? De hecho, Mick Jagger es el ejemplo de la longevidad”.

Por otra parte, Dale Skjerseth, director de producción de la banda, también dedica parte de su tiempo en ayudar a las personas con sus finanzas personales, aunque en este caso se suele dirigir a un público más joven, pese a su avanzada edad. Skjersetch suele darle una gran importancia al ahorro, hábito que lleva hace décadas y busca “contagiar” a quienes deciden escuchar sus consejos.

“Tienes que seguir ahorrando dinero y fingir que no está ahí”, sostiene Skjerseth como una de las formas más sencillas para ahorrar.

Noticias Relacionadas La importancia de descansar en las finanzas personales y en la vida laboral

Si bien las enseñanzas de Skjersetch pueden aplicarse en las finanzas de cualquier público, el director de la banda suele orientar sus consejos a los trabajadores independientes. El motivo es que, según Skjerseth, el mundo de la música suele representar una gran inestabilidad financiera para quienes viven de eso al igual que le ocurre a un trabajador independiente, comerciante, emprendedor o empresario.