El increíble precio del pescado en Argentina contra el del resto del mundo

Los bolsillos de los argentinos están cada vez más golpeados. La suba de precios y el alza del dólar provocan una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios de cualquier forma en que se lo mida. Entre los rubros más afectados está en de los alimentos.

La carne, el pan, la harina o cualquier producto que se elija le están ganando la carrera a los incrementos de sueldos.

En estos días de Semana Santa, el pescado está entre los más buscados y, por consiguiente, su precio aumentó al ritmo de la demanda.

En la Argentina, una de las variedades más buscadas en esta época es la merluza. Si bien hay variedad de precios en todo el país, en las pescaderías de Buenos Aires su valor ronda entre $1.000 y $1.200 el kilo. Al cambio oficial de $118 por dólar representa entre u$s8.5 y u$s10.

Se trata de un tipo de pescado que abunda en la costa atlántica argentina, de más de 4.000 kilómetros, por lo que el precio de venta al público debería ser accesible. Tanto es así que, permanentemente, hay miles de barcos pesqueros de todo el mundo en el límite de las 200 millas que zona exclusiva de Argentina o, incluso, dentro de ella.

Sin embargo, el país no explota esta actividad en todo su potencial. Esta puede ser una explicación por la que su valor no es tan conveniente para los bolsillos argentinos.

En Brasil, se puede conseguir filete de merluza congelado también por u$s10 pese a que, seguramente, el origen sea argentino ya que es uno de los destinos de exportación del país.

En España, el precio de esta producto es de alrededor de u$s12. En Francia no es tan fácil de conseguir, pero se consume mucho el Cabillaud, el bacalao fresco, con un precio por kilo de unos $11 dólares.

Mientras que en la Argentina, con un salario mínimo se pueden comprar unos 20 kilos de merluza, en España o Francia entre 100 y 145 kilos, respectivamente.

Esto muestra que los salarios argentinos no sacan ventaja con un producto que gran disponibilidad en su litoral marítimo.

Si se mide en otra variedad de pescado más cara, como el salmón, la situación empeora. Acá ya no se corre con la ventaja de tener fácil disponibilidad ya que es un tipo de pez que se encuentra, en la región, en la costa de Chile, el segundo productor mundial. Sin embargo, no está tan lejos como para no tener, al menos, algún beneficio.

También, por ejemplo, en el mar de norte europeo. Noruega es la principal potencia.

En las principales pescaderías argentinas, el kilo de salmón cotiza en estos días entre $3.400 y $4.200 o más. Tomando el valor promedio, equivalen a unos u$s32.

En Brasil, el kilo cuesta unos u$s31

Si se toman los salarios mínimos de ambos países, su poder de compra es de entre 8 y 9 kilos de ese pescado.

Cuando la comparación se realiza con Europa o Estados Unidos, queda claro que los ciudadanos de esos países salen beneficiados ya que pueden consumir más que los de Argentina o Brasil.

En Alemania, el kilo se ronda los u$s36. En España o Francia, entre u$s17 y u$s32. En base a los salarios mínimos de esos países, que van entre los u$s1.100 y u$s1.700, se pueden comprar entre 40 y 50 kilos de salmón más caro, contra los 9 kilos a los que llega un sueldo mínimo en Argentina. A esto hay que agregarle que en eso países se consume el producto que llega de Noruega que es superior al chileno que se vende en la Argentina.

Si se toma el precio del producto de menor calidad, la capacidad de compra de un salario es mayor y va de 60 a 100 kilos mensuales.

En Estados Unidos, el kilo de ese pescado va de unos u$s15, en el caso del salmón chileno, hasta u$s25 el noruego. Esto permite a un salario básico comprar entre 50 y 80 kilos.

En esta Argentina devaluada casi todo es caro, respecto a otros países. Los autos, la ropa, la tecnología y hasta el pescado, tan buscado en Semana Santa y más si se mide en el poder de compra de los salarios.