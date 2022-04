Martín Guzmán reveló de forma anticipada a cuánto trepó la inflación de marzo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó esta noche que la inflación de marzo se ubicó por encima del 6%. Lo expresado por el funcionario se acerca a lo que sucedió en abril de 2016, cuando alcanzó el 6,5% y en septiembre de 2018 la estadística arrojó el mismo porcentaje, siendo de los números más altos en los últimos años.

"La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, va a superar el 6%", dijo Guzmán en un reportaje con C5N, en referencia al dato que dará conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el miércoles.

En tanto, admitió que "la inflación no se va a reducir solo con políticas de precios" sino que "se ataca con política macroeconómica" y que para ello "se necesita un programa económico que ya existe", pero que "hace falta un apoyo político claro en lugar de llevar acciones que generan incertidumbre".

"Hay una definición política tomada de no aumentar los derechos de exportación de los granos", señaló y agregó que para que esa decisión tenga efecto, "es importante que los funcionarios que trabajan estén alineados con lo que se define políticamente y que no digan cosas que puede generar incertidumbre sobre las decisiones que se han tomado".

La inflación de febrero fue de 5,7% y ya se esperaba que la de marzo fuera superior.

Acerca de la posible suba de retenciones, Guzmán manifestó: "Si a pesar de ya haber tomado una decisión decimos que puede que se suban, no tenemos, por un lado, el efecto de poder diferenciar el precio internacional del precio doméstico, pero tampoco el efecto de la certidumbre asociada a una decisión".

Por otro lado, sobre la situación del suministro de energía en el país, deslizó que "está garantizada la seguridad energética en la Argentina ya que se trabajó con Bolivia y Brasil para poner a disposición un esquema de acceso al gas y a la electricidad para que no haya problemas de generación de energía en el invierno, pese a que se atraviesa un contexto de crisis energética mundial".

También esgrimió que el Gobierno "está trabajando en la creación de un mecanismo para redistribuir la renta inesperada que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado, por fenómenos como la guerra en Ucrania, y que "esto va a requerir del apoyo del Congreso".

Al respecto, señaló que "hay un asunto de ganancias inesperadas, que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino fruto de un shock que no tienen que ver con la acción humana y que, si no se hace nada, es regresivo, por lo que estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación".