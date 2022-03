Cómo hizo Mendoza para tener un superávit de $27 mil millones en un contexto recesivo

El director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Juan Manuel Gispert, analizó en una entrevista con MDZ Radio, el posible superávit operativo que computará la gestión de Rodolfo Suarez tras 18 años que Mendoza no puede igualar esta cifra económica. Por esta razón, el especialista detalló cómo hizo la provincia para recaudar 27 mil millones de pesos en una economía recesiva y compartió su punto de vista al respecto del dinero obtenido.

Juan Manuel Gispert contextualizó que Mendoza cayó en niveles de recaudación entre el periodo del 2019 y 2020. “Los datos demuestran que en 2019 el ingreso por recaudación de impuestos cayó un 6%. Sin embargo, en el 2020 retrocedió aún más, marcando un índice del 9% al respecto del año anterior”, comentó. Dado que, el director del (FEM) afirmó que “a menor actividad económica en la provincia de Mendoza menor es la recaudación en impuestos, porque es un fenómeno proporcional”.

De esta manera, el especialista expresó el por qué Mendoza llegó a tener ese superávit. “Al estar en un contexto recesivo, los 27 mil millones de pesos son producto de la absorción de impuestos que el Estado provincial le impartió al sector privado”, dijo. Por otra parte, Gispert indicó que esta recaudación “es positiva porque no se ha logrado desde el 2004, pero no logra ser del todo positiva para Mendoza. Ese dinero que sobró y que todavía no está computarizado, pudo ser el salvavidas para reflotar el sistema económico mendocino que ha decaído, si lo comparamos en datos a nivel nacional”.

Por ello, añadió: “Esta cifra de superávit operativo sobró porque ese dinero no se ha utilizado para invertir y tampoco alcanza para realizar obras de gran magnitud. También, el excedente monetario demuestra que se tuvo que ajustar partidas presupuestarias y en especial, los sueldos del personal público, dentro de ellos los docentes son los que ganan menos a nivel provincial y nacional. Estos datos provienen de consultoras que analizaron a Mendoza y los estudios explicaron que el sector público tiene los salarios más bajos de Argentina”.

Además, argumentó: “Por distintas razones la construcción en Argentina posee un efecto multiplicador porque permite reactivar muchos sectores y se debe a que los insumos, que se utilizan para construir son de fabricación nacional”. De modo tal, “el ajuste presupuestario” que enfatizó Gispert se dio también en el rubro de la construcción de obra pública y viviendas. “No tengo dato preciso porque no lo hay, pero se manejan estimaciones sobre que el dinero presupuestado para invertir en Mendoza en 2021, solamente se utilizó el 70% para construir obra pública, explayó.

¿La deuda pública provincial tiene las mismas consecuencias que la deuda pública nacional?

El especialista en economía y gestión política Juan Manuel Gispert trata de deconstruir el pensamiento de que “si tenés superávit estás haciendo las cosas bien o si te pasa lo contrario, como el déficit fiscal estás administrando mal” y de ahí que, él destacó que la tarea del Estado es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. “Por eso no hay que mirar al Estado como un elemento aislado, ellos deben ocuparse de mejorar la calidad de vida y por ende logra un superávit, pero tu provincia retrocede a niveles productivo está lejos de ser un éxito”, recalcó.

Acerca de la diferencia entre el déficit provincial y el déficit nacional, Gispert aseguró que son diferentes y repercuten en escalas desiguales. “Estos índices son diferentes porque tener déficit nacional significa generar emisión monetaria, que se traduce en inflación y luego repercuten en los salarios de la gente. Por otro lado, al tener déficit provincial significa, que el Gobierno es deficitario y muestra una tencua a buscar dinero para pagar deudas a través de los impuestos”, diferenció.

Por otra parte, el director del FEM reconoce que de lograr este superávit en un transcurso de tiempo predeterminado puede significar nuevas inversiones para Mendoza. “Este dato se festeja en el FEM porque Mendoza podría bajar las alícuotas de sus ingresos brutos y representaría que las empresas no tengan gastar en impuestos y puedan invertir”, afirmó.

Por otro lado, el comentó que hubo reuniones entre las Cámaras Empresariales de Mendoza y el Estado provincial “con el fin de que el programa “Mendoza Activa” sea un proyecto más enfocado hacia sectores estratégicos y deje ser amplio”.

En paralelo, al explicar toda la trama de la economía mendocina, al diferenciar entre déficit fiscal provincial y nacional, el especialista vio con ojos positivos los 27 mil millones de pesos que puede computarizar el Gobierno mendocino, pero no comparte la visión del Ministerio de Hacienda y Finanzas. “Este dato positivo y está aprobado para el Estado provincial. No obstante, si hacemos una mirada más amplia está muy lejos de ser aprobaba”