La contundente respuesta de un empresario mendocino al Gobierno nacional

Rubén David, integrante del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y gerente del mayorista Oscar David le respondió a Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, en una entrevista con MDZ Radio. El empresario explicó que "la especulación no le llena los bolsillos con dinero, que la industria no es la culpable de que los precios aumenten y que se necesitan empresarios para generar trabajo".

El Gobierno nacional dio a conocer el listado de los 60 productos esenciales que estarán disponibles en los comercios a partir del 7 de abril en coincidencia con el relanzamiento de Precios Cuidados. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti apuntó contra los supermercaditas y mayoristas en pleno anuncio para fijar los precios de los productos que integran la cadena básica. Feletti dijo que los empresarios de los comercios son "especulativos y que no había ninguna razón para que se desabasteciera, provocando que los precios de consumos esenciales se dispararan por las nubes".

Por esta razón, Ruben David contestó las acusaciones del funcionario y comentó que las medidas apresuradas no sirven para contener la inflación. “Nosotros no somos la causa principal por la cual los productos suben, sino que nos han afectado las commodities y se ha encarecido los costes productivos”, señaló.

“Las medidas para controlar los precios provienen desde hace 50 años y todavía no hay soluciones concretas. Por eso, los proyectos económicos a la ligera no funcionan. De qué nos sirve especular, si el país es pobre”, sostuvo.

Roberto Feletti había asegurado que los supermercados y mayoristas serán monitoreados para que cumplan las regulaciones de los precios fijos. Sobre esto, David, argumentó: “Hay casos como los negocios de menor magnitud que por cuestiones de logística no podrán controlar los precios y sufrirán multas al no tener personal suficiente. Sin embargo, pagar una multa no es lo peor, sino es encontrarte con un inspector de precios que no esté preparado. Porque ellos generarán problemas en donde no los hay por desconocimiento”.

Asimismo, el empresario comentó que Argentina necesita producir y no castigar a sus empresarios que apuestan a generar empleo. “Nos faltan empresarios y no hablo de alto rango, sino gente que apueste a crear empleos. Desde la asociación apostamos al diálogo entre las partes que intervienen en el sistema productivo, queremos ayudar al productor, consumidor y comerciante para impactar en sus vidas”, señaló.

También, Rubén David invitó al Estado nacional y provincial a buscar nuevas soluciones para mejorar la matriz productiva. “Nos interesa que a todos nos vaya bien. Sí queremos ser sustentables, tenemos que discutir sobre nuevas actividades económicas para no agotar las que ya existen. Nadie quiere que nuestros hijos y trabajadores se vayan del país en busca de algo mejor”, sentenció.