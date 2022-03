¿Rusia está en riesgo de default?

Con la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas para ambos países han ido en aumento. Por un lado, Ucrania está sufriendo los efectos devastadores de una guerra como la paralización de su actividad económica, destrucción de su infraestructura, etc. Por otro lado, Rusia sufre el peso de todas las sanciones económicas recibidas por parte de la unión europea y de los Estados Unidos.

En el día de ayer, los bonistas debían recibir 117 millones de dólares, pero aún no recibieron el pago. Si bien existe un tiempo de gracia de 30 días antes de que se declare en default, desde el mercado internacional se sigue el hecho de cerca por diversos motivos.

Por un lado, el país ruso entraría en su primer default internacional en más de 100 años. Por otro lado, desde el mercado financiero siguen la situación rusa porque este hecho podría traer consecuencias impredecibles y probablemente devastadoras para muchos países.

El Ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, indicó que ya realizaron el pago y que el dinero había llegado al banco estadounidense corresponsal, por lo que correspondía a Washington aclarar si era posible la liquidación, según las sanciones impuestas por el presidente Biden.

Es importante recordar que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea tras la invasión a Ucrania aislaron al Kremlin del sistema financiero mundial y bloquearon la mayor parte de sus reservas de oro y divisas, mientras que Moscú impuso a su vez contramedidas, complicando los pagos.

“En el caso de Rusia, el país está bloqueado y aislado. Actualmente no puede realizar los pagos, pero no es que no tenga capacidad de pago. Una vez que se desbloquee, que salga del embargo, ahí podría pagar la deuda”, comenta Bruno Perinelli, jefe de Trading en Inversor Global.

A pesar de esto, en las últimas horas, Estados Unidos dio el visto bueno y Rusia, de momento, evitó caer en default, según lo confirmado por JP Morgan.