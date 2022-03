La importancia de aprender a invertir

Por Alberto Chan*

Cuando empezamos a invertir, todo nos parece sencillo. Podemos comprar y vender con un simple clic. Además, si tenemos la suerte de ganar con la primera operación que realizamos, creemos convertirnos en los mejores. Nuestro egocentrismo suele tocar el cielo y creemos que tenemos todo dominado. Sin embargo, lamento informarte que rara vez es así…

Con bastante frecuencia, nos metemos en el mundo de las inversiones sin saber nada. Bolsas, acciones, dividendos, comprar, vender… ¡No entendemos nada nada! Ni siquiera en qué nos estamos metiendo.

Esa realidad nos sorprende cuando en algunas operaciones salimos perdiendo. O, más crudo aún, cuando directamente hemos destrozado la cuenta que teníamos en el bróker.

¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué fue lo que hice mal? Estas son solo algunos de los interrogantes que nos solemos plantear. En un parpadeo (y operaciones), hemos pasado del entusiasmo a la decepción.

Esto nos suele pasar porque muchas veces creemos que estamos preparados para hacer lo que sea y rara vez es así. En cuanto a las inversiones, no estamos listos porque no nos han enseñado cómo leer los mercados, qué acciones debemos elegir y su porqué, cuándo conviene venderlas, etc.

Además, un error fatal que solemos cometer es que desconocemos cómo somos operando, qué pensamos, cómo reaccionaremos en determinado contexto, etc. Resumiendo, no nos conocemos como inversores. Solemos actuar por impulsos, según lo que haga la mayoría: si sube, compramos; si baja, vendemos.

Aprender a ser inversores

Demos aprender, en un principio, cómo somos nosotros como inversores. Sin embargo, esto no es lo único. Necesitamos que nos expliquen cómo funcionan los mercados, prepararnos para saber ganar y para saber perder. Jamás debemos permitir que nuestro egocentrismo nos haga hacer cosas de las que seguramente luego nos arrepintamos.

A la hora de gestionar nuestra cartera, debemos saber cuánto tenemos que invertir en cada posición y, sobre todo, saber la potencial pérdida. Claramente nadie quiere perder dinero, pero tenemos que estar preparados para cuando ocurra.

Sin embargo, si queremos que nuestra educación financiera se complete, debemos incluir los siguientes aspectos:

Trading

Lo primero que deberíamos aprender es un sistema de trading sin importar si es de corto, mediano o largo plazo. La elección del estilo del sistema dependerá de cada uno:

– A quienes les gusta el trading intradiario, con gráficos de dos minutos, de diez minutos, buscando los pequeños movimientos que pueda tener el mercado, deberán pasar mucho tiempo delante de la computadora

– Los que operan a mediano plazo verán gráficos de unas horas. Este perfil de trader suele ser más tranquilo, con más tiempo de pensar las cosas y no necesita estar delante de la pantalla todo el día.

– Los que operan a largo plazo analizan gráficos diarios, semanales o incluso mensuales.

Estrategia

En los mercados siempre debemos tener una estrategia. Saber cuándo entrar, cuándo salir, dónde establecer nuestro límite de pérdidas y en qué nivel situar los beneficios es fundamental. Parece sencillo, ¿no? Con una estrategia puede llegar a serlo. Si no la tienes, seguramente incurrirás en errores.

¿Qué es una estrategia? Es saber el punto de entrada en una operación, por qué entrar en ese momento, sus ventajas, si hay algún soporte o si pasa una directriz alcista, etc.

Si bien cada persona puede tener su propia estrategia para aplicar en el mercado, lo estaríamos haciendo “sin red”, sería un constante de prueba y error, con la consecuente pérdida de dinero. Siempre es aconsejable que alguien nos forme, nos brinde sus conocimientos, e intentar no cometer errores que, de manera anticipada, sabemos que no funcionan.

La ganancia es mejor. Por un lado, ganamos en conocimiento y por otro, no incurrimos en errores que podrían hacernos perder parte o todo nuestro dinero.

En los cursos de trading, nos enseñan a realizar distintas operaciones, tanto al alza como a la baja, nos explican diferentes técnicas, en qué momento debemos entrar, cuándo no debemos entrar, cuándo hay que salir, etc.

Psicotrading

Consiste en buscar nuestra mente para aprender a aceptar las pérdidas que tengamos en nuestras operaciones, pero también para contener el entusiasmo en caso de que ganemos muchas veces seguidas, haciéndonos potencialmente más propensos a aumentar el riesgo en las operaciones.

En pocas palabras, nos hace más sensatos tanto en los buenos como en los malos momentos.

Debemos ser cautelosos, pensar en lo que hemos aprendido en la operativa, en la gestión monetaria y ser siempre fieles a esos principios.

Esos principios son los que nos darán consistencia en el trading.

Aunque pueda parecer raro, tenemos que conocernos, saber cómo somos cuando estamos con estrés, las reacciones que tenemos en esos momentos, por ejemplo, saber si actuamos igual cuando estamos tranquilos o si, ante situaciones negativas, actuaríamos de forma impulsiva.

Tener control sobre nosotros y nuestra operativa es lo que nos permitirá ser buenos traders en el futuro.

Gestión monetaria

La gestión monetaria nos sirve para no perder todo nuestro dinero.

Nos enseñan a gestionar nuestra cuenta, la cantidad que tenemos que invertir en una operación, el riesgo que estamos dispuestos a afrontar y saber cuándo una operación no se puede hacer por tener más riesgo del que nosotros podemos admitir.

Por ejemplo, si tenemos una cuenta de USD 5000 y en cada operación solo nos permitimos perder el 1% del capital, nuestra tolerancia de pérdida será USD 50. Nos sirve para proteger nuestro capital en caso de que tengamos una racha mala de varias operaciones negativas para no perderlo todo

Recuperar esas pérdidas será más fácil que si perdemos 40% del capital, en ese caso, para recuperar la inversión inicial, tendremos que ganar casi el 70% del capital que nos queda y eso es casi imposible.

*Trader, asesor y conferencista especializado en los mercados financieros.