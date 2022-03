Por qué aumentaron las naftas: la verdadera razón del incremento

YPF aumentó nuevamente las naftas. Así, esta mañana los argentinos recibieron un nuevo golpe al bolsillo. El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, explicó el motivo de este incremento sorpresivo.

La petrolera estatal YPF, que tiene el dominio del mercado local, aumentó los combustibles por segunda vez en el año. El incremento fue de hasta el 11%, pero además todo indica que la presión por el contexto hará que los combustibles y derivados de los hidrocarburos suban más a lo largo del año.

Burgueño mencionó primero que a fines de los años 70' se dio lo que se llamó "la crisis del petróleo" y tuvo impacto hasta los 80'. Fue por la decisión de los países árabes de aumentar el precio de los combustibles, a partir de eso subieron las naftas en todo el planeta y se provocó una crisis mundial muy importante. Comentó que si la situación actual se extendiera en el tiempo podríamos llegar a una nueva crisis como aquella.

"Hoy el motivo es que, básicamente, Putin invadió Ucrania y se generó una crisis del precio del petróleo en todo el mundo. De hecho, en los portales de todo el planeta se habla de cómo paliar los efectos de la crisis generada por la guerra en todas las economías domésticas. Se calcula que todos los países tendrán entre 1 y 2 puntos más de inflación y hablamos de lugares que tienen esta situación dominada", sintetizó Burgueño.

Situándonos específicamente en Argentina, el economista dijo que "YPF decidió incrementar el valor de los combustibles acompañando una parte, no todo, de los promedios de incrementos que se estaban dando en el mundo. La medida es molesta, pero casi inevitable".

"No es un problema nuestro, sino mundial. El drama es que si no seguís la tendencia global, aunque sea mínimamente, las subas que no pagan los consumidores de nafta las abona toda la sociedad con impuestos", aclaró. Es que "YPF es una empresa, entonces el Estado no la puede subsidiar como la luz, el gas u otros servicios. YPF tiene accionistas, el Estado el principal pero también tiene otros", aclaró Burgueño.

De este modo, concluyó diciendo que "la medida es inevitable, aunque en Argentina tiene consecuencias directas en la inflación". Y comparó: "Para que se den una idea, en Estados Unidos se calcula que la inflación pasará del 7 al 10% por el aumento de las naftas y se estima que todos los países del mundo tendrán entre 1 y 2 puntos más de inflación y hablamos de países que tienen esta situación dominada".

El año pasado los combustibles estuvieron congelados durante 6 meses. Pero en 2022 ya van dos aumentos. Entonces, Burgueño dijo que "el aumento en el año es importante, es verdad, pero es menos que la inflación. En 2021 Argentina tuvo un 50% de incremento sostenido de los precios y todos los anualizados para 2022 dan ese piso. Entonces todos los precios que no suban un 50% están perdiendo contra la inflación, incluyendo el salario".

Finalmente el especialista preguntó retóricamente: "¿Hay que aumentar entonces el 50% de las naftas?" Y se respondió a sí mismo: "No, para eso tenemos una empresa nacionalizada. Pero tampoco puede haber tanto desnivel, porque esta es una empresa que tiene que mostrar balances a accionistas y a la Bolsa de Comercio".

"Pero bueno, esto es para dar una explicación, a la gente que tiene que cargar combustibles esto le importa nada. El golpe es durísimo", terminó el economista.