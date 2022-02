Se realizó otro pago al FMI y las reservas del Banco Central están cada vez más en rojo

La Argentina pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) el vencimiento de US$365 millones por intereses devengados del préstamos asumido por el país en 2018 y que es motivo del acuerdo de reestructuración anunciado hace una semana, confirmaron fuentes oficiales.



De esta manera el pago concretado impactó en las reservas del Banco Central que finalizaron la jornada en US$ 37.189 millones, de acuerdo al resumen de variables financieras que difunde a diario la entidad.



Las fuentes explicaron que el primer día hábil del mes el FMI informa el valor del DEG que corresponde aplicar y la fecha para concretar el pago, y para este vencimiento se dispuso el 4 de febrero, lo que finalmente se concretó.



El viernes pasado, la Argentina ya había acreditado el pago de US$ 730 millones por un vencimiento de capital por la deuda asumida con el FMI, lo que se concretó el mismo día en que ambas partes anunciaron un acuerdo para la reestructuración del fallido programa.



El acuerdo cuyos detalles serán motivo de trabajo técnico durante las próximas semanas contempla que estos desembolsos que en una semana sumaron casi US$ 1.100 millones de las reservas del Central serán reembolsados mediante nuevas transferencias del organismo.





El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó tras el entendimiento que se negoció un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior, es decir, de alrededor de 44.500 millones de dólares.



Va a haber revisiones y en cada una de ellas desembolsos con los que se irán haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas.



De esta manera los pagos como los de la semana pasada y el de hoy serán recuperados como parte de las reservas por nuevas transferencias del organismo.



Incluye, todo lo que resta vencer de aquí a la finalización de los pagos del programa stand by más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas en septiembre y diciembre de 2021 que se pagaron con los DEG que la Argentina había recibido durante el año pasado.



El programa va a tener una duración de 2 años y medios y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI, lo que va a llevar algunas semanas y se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado.