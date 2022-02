Una buena: entre todos los aumentos de marzo, uno se postergó

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, detalló la serie de aumentos de precios que están autorizados para marzo y también dio una buena noticia, sobre un incremento clave que finalmente se postergó para no atentar de lleno contra el bolsillo de la clase media en el comienzo del tercer mes del año.

"Marzo será un mes duro", en cuanto a los aumentos que se vienen, adelantó el economista y enumeró: "Este mes sube el gas. En el país el promedio de incremento es del 17%. Pero puede llegar al 20% o a mucho más, porque hay quien tendrá eliminación del subsidio de gas, lo cual está bien porque se supone que serán los grandes consumidores".

En cuanto al gas también Burgueño dijo que algunas provincias, como Mendoza, tendrán un régimen particular. Esta información es a nivel general.

"Subirá el GNC, hasta 36%. Estamos esperando la reglamentación de la medida para ver si será de una sola vez, cosa que no creo, o gradual", siguió el economista.

Mientras que los colegios privados también aumentarán sus cuotas. "La autorización ya está habilitada desde febrero pero la mayoría de las escuelas lo aplicará desde marzo", dijo el especialista de Uno Nunca Sabe y aclaró que "cada provincia tiene libertad de acción en este punto".

Vale recordar también que el Gobierno nacional autorizó a las empresas de medicina prepaga a implementar aumentos en las cuotas de hasta un 6% en los meses de marzo y abril, respectivamente, los cuales serán complementarios y acumulativos al incremento aprobado para enero pasado.

"Una buena noticia -siguió Burgueño- es que no aumenta desde mañana el precio de la nafta, estaba previsto pero dada la situación internacional esto se posterga. No quiere decir que no vaya a aumentar, sino que no será ahora, por cuestiones internas, como la inflación, y externas. No es momento de aumentar las naftas".

"Esa es una de las ventajas de tener una petrolera pública. En estos tiempos, tener una empresa de combustibles locales de mayoría pública, cobran su valor porque la decisión se toma en nivel macro y no solo pensando en los accionistas. Esto no es anticapitalismo -aclaró-, sino que los combustibles son estratégicos en un país. Tienen que ver con el crecimiento, la inflación y con hacer política técnicas cuando la situación viene torcida a nivel mundial. Esto lo hacen todos los países del mundo que no son potencia".

Finalmente, Burgueño dijo que también está pendiente "el gran aumento de todos: los alquileres". Y opinó al respecto: "Esperemos que mañana en su discurso Alberto Fernández diga algo sobre esto, porque creo que no da para mas. Hablo de Capital y Gran Buenos Aires, pero es una realidad que afecta a todos. Estos aumentos están por arriba de la inflación y diría que son los únicos que se dan así, de manera estructural. Es una barbaridad para la gente, además como son a 2 o 3 años de contrato, la inflación que se mide para 2023 y 2024 es lo que se le ocurra al propietario, con lo cual los incrementos son arriba del 100% en el total del contrato o te hacen revisión al año".

¿Cuál es la solución a esto último? "Dar marcha atrás con una ley que salió mal. Y que esta vez, en lo posible, escuchen a la gente de las inmobiliarias, inquilinos y propietarios. Porque queriendo beneficiar al inquilino terminaron bombardeando un mercado que no funcionaba bien y ahora funciona peor", finalizó Burgueño.