Por qué son 10 días clave para saber si habrá dólares para producir

El sector industrial está viviendo semanas complicadas. La falta de dólares es un problema que va en aumento. Desde el inicio de febrero, el Gobierno nacional profundizó las restricciones para acceder al mercado de divisas, mediante la reducción de los montos que reciben las empresas en base a su Capacidad Económica Financiera (CEF).

Este sistema busca evitar maniobras de compañías que solicitan mayor cantidad de dólares de las que justifica su actividad, pero en la práctica afecta a muchas empresas que vieron recortada su cuota de divisas para importar de forma sorpresiva. El dato no es menor ya que alrededor del 80% de las importaciones que se realizan en Argentina tiene como objetivo el proceso productivo y no pueden programar con certeza la actividad ya que dependen de la liberación de importaciones o de tener los dólares necesarios para realizar pagos anticipados de mercadería que compran en otros países.

En muchos casos, los proveedores del exterior no aceptan enviar ningún tipo de producto si antes no se produce el desembolso. Incluso, la negativa se extiende hasta no comenzarlo a producir si antes no se giró el dinero, ante el temor de no poder cobrarlo después por la situación económica de la Argentina.

Es por eso que las empresas siguen paso a paso la marcha de las negociaciones del equipo económico con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Desde el Gobierno dejan trascender que el acuerdo está a la vista y podría ser anunciando por el presidente Alberto Fernández antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

El tema que interesa al sector industrial, más allá de las metas fiscales y otros compromisos, es lo que respecta a que el país reciba fondos frescos por parte del organismo. Una ingeniería para que el Fondo devuelva lo pagado por el país, durante el año pasado, más un préstamo que le permita cancelar los próximos vencimientos. El primero es hacia finales de marzo. Eso evitaría que Argentina entre en retraso con el FMI y abra la puerta para un default.

Desde la mirada de los industriales, los próximos diez días serán clave ya que una resolución positiva a este problema significaría un alivio al problema de las divisas y mayor certidumbre, ya que las reservas del Banco Central se reforzarían. Eso es importante debido a que muchos sectores están encontrando un techo en sus niveles de producción debido a la imposibilidad de aumentar el ritmo de actividad por falta de insumos. Hay mucha preocupación por la recomposición de los stocks.

"La situación es crítica. En este estado de incertidumbre es muy difícil programar la actividad. Si no se soluciona la previsibilidad en el acceso a los dólares, muchas industrias no van a poder producir en los próximos meses", explicaron a MDZ desde una cámara industrial.

Un escenario con las actuales dificultades, o peores, para el acceso a dólares, abre un panorama incierto para muchas empresas y la imposibilidad de alcanzar los niveles de crecimiento económico que estiman las autoridades.

Toda esta situación compleja quedó reflejada en un comunicado que difundió la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), tras reunirse con funcionarios de la AFIP, en la que alerta por el momento actual. El problema para producir no es sólo una cuestión interna ya que muchos de los bienes que se fabrican en el país tienen destino de exportación, lo cual es fundamental para generar divisas. Es decir, llegarían menos dólares y agravaría el problema. Un círculo vicioso del que es difícil salir.

“Considerando que más del 80% de las importaciones que ingresan a nuestro país están dirigidas a la industria y a la producción, se transforman o sirven para transformar, el principal perjudicado ante esta incertidumbre es la producción nacional. Entendemos que la situación de la disponibilidad de divisas que experimenta el país debe tratarse con políticas públicas que resuelvan el problema estructural sin afectar el normal funcionamiento del comercio exterior. Las importaciones, la producción nacional y las exportaciones guardan una relación directa. Mayor es el crecimiento de las importaciones y mayor será el crecimiento de las exportaciones”, señaló la entidad.

En ese sentido, advirtió que “estas exportaciones – no solo de bienes sino también de servicios, una de las grandes oportunidades argentinas de insertarse al mundo con alto valor agregado y alto nivel de empleabilidad – es una fuente de generación de divisas que debe construirse sobre la base de acuerdos comerciales que favorezcan el intercambio entre bloques regionales y países. Las negociaciones económicas y comerciales internacionales son el vehículo para generar un clima de comercio exterior (exportación pero también importación) más próspero”.