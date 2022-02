Advierten que el Gobierno está negociando un acuerdo que en 2025 tampoco se podrá cumplir

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, dio sus impresiones respecto al acuerdo entre el Gobierno Argentino y el Fondo Monetario Internacional. Dijo que a su entender sí saldrá en el Congreso, pese a las controversias incluso dentro del oficialismo. Pero adelantó que aunque así sea tampoco lo renegociado se podrá cumplir al 100 por ciento.

Carlos Burgueño dijo que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde su óptica, "es el hecho económico más importante de toda la gestión de Alberto Fernández". Pero aclaró que de todos modos, "tampoco le pongamos al Fondo la llave del destino de nuestra economía, porque es mentira que condiciona al punto de inhibir la posibilidad de un desarrollo económico así como tampoco te abre las puertas de la bonanza".

"Cuando se cierre, que se cerrará -afirmó con certeza-, es una oportunidad. Otra más que tendrá este país. Será la posibilidad de que Argentina ordene su economía, no sólo este Gobierno sino este y los que vengan, y con eso, respetando las metas acordadas con el FMI empezar a crecer, a tener ahora sí algún modelo de desarrollo que perdure en el tiempo y de previsibilidad", comentó el economista en Uno Nunca Sabe.

Por eso, según adelantó el columnista, estas semanas hasta la primera quincena de marzo serán clave. Es que "el vencimiento -de un pago por 4.080 millones de dólares, de los cuales 3.000 son de capital y el resto intereses, más otro pago pendiente- es entre el 20 y el 22 de marzo. Pero si el Congreso está avanzando podemos no pagar".

De todos modos, Burgueño ya adelantó que el Gobierno argentino no lo abonará, ni el de marzo ni los siguientes, porque ese pago se repite en cada 3 meses. Es decir, en junio, septiembre, diciembre. "Con lo cual impagable. Argentina no lo va a pagar, no se puede", reiteró.

¿Qué puede pasar? "Que el proyecto de ley avance en el Congreso: que Diputados lo apruebe en la primera quincena y por lo tanto que pueda ser tratado o incluso ya aprobado por el Senado y que el FMI vea que el acuerdo ya definitivo está avanzando en el Congreso, entonces Argentina entraría en un impago pero sería cuestión de tiempo para que el board apruebe el nuevo acuerdo y este incluya el pago vencido", respondió Burgueño.

Consultado entonces sobre si él da por descontado que el acuerdo llegará, el especialista fue tajante: "Sí. Yo soy de los que está convencido de que el Gobierno argentino tendrá acuerdo. Llegado el caso, la clase política de este país no se va a suicidar, porque además de todo sería eso".

Argentina tampoco pagará en 2025

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, Gerente del Fondo Monetario Internacional.

Aunque es contrafáctico, un oyente le consultó a Burgueño si es posible especular con qué hubiera hecho un Gobierno de Juntos por el Cambio, ¿hubiera tenido otro camino que no sea renegociar?: "Probablemente se hubieran 'pegado el palo' este mismo año, no lo hubiera podido pagar, lo que sí habría renegociado más rápido el año pasado. No sé en qué condiciones".

E incluso fue más allá: "Pero el Stand By era impagable: Argentina nunca habría podido pagar el Stand By. Con pandemia ni sin pandemia. Con la misma certeza digo que que este facilidades extendidas que estamos por firmar y que implica que en 2025 tenemos que empezar a pagar, tampoco podremos. Porque tampoco vamos a tener la plata. Así que también lo vamos a tener que renegociar", concluyó.