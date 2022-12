El "detalle oculto" en el acuerdo que firmó Sergio Massa con Estados Unidos

Tras la firma del acuerdo de intercambio de información fiscal entre el Gobierno y Estados Unidos, los especialistas tributaristas dudan de la herramienta que implementará Sergio Massa con el fin de recaudar los US$100.000 millones de dólares que estiman encontrar y creen que están fuera del país.

Al respecto de la suma, el consultor tributario y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, sostuvo en MDZ Radio que ”es muy raro ese número porque al no tener una estadística concreta, no se puede estimar lo que puede llegar a haber. Probablemente piensen esa cifra en dólares con las salida de capitales que ellos estiman y ese número no contrastable con la información", dijo el entrevistado.

Y comentó que “se debe esperar la operatividad de la iniciativa firmada, ya que aún se desconoce la letra chica del acuerdo”. “El hecho que esté firmado el acuerdo no quiere decir que Argentina recibirá los datos fiscales porque faltan determinados procesos y si todo se cumple en septiembre del 2023 se estarían recibiendo los mismos. Luego de determinar el modelo que se utilizará, la herramienta ayudará al fisco para hacer los cruzamientos de control para detectar aquellas personas que tengan cuentas sin declarar”, manifestó.

A la espera de la operatividad del acuerdo fiscal entre Estados Unidos y Argentina, Domínguez advirtió que “la estrategia del Gobierno nacional es generar una sensación de control en aquellos argentinos que poseen cuentas sin declarar".

“Lo que va a hacer el Gobierno es crear un tipo de blanqueo porque también tiene que conseguir los votos en la Cámara de Diputados para darle media sanción a la iniciativa. Dicho esto, la idea es que ese blanqueo ingrese entre enero y septiembre del 2023, porque la idea es recaudar antes del noveno mes del año ya que ese dinero después de término, será parte del futuro Gobierno presidencial que gane las elecciones", sentenció.