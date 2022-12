Inflación: qué tan reales son los datos y qué pasará al arrancar 2023

El índice inflacionario del mes de noviembre fue según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de 4,9%. La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, advirtió que el descenso de la inflación se refleja en los supermercados. Carlos Burgueño, especialista económico de MDZ Radio, analizó los resultados del relevamiento.

“El que no está en esto, cree que estos números no son reales y tienen todo el derecho, por lo que ha sucedido anteriormente. Llegar a un 4,9% de inflación mensual igualmente no deja de ser alarmante”, argumentó el analista.

Burgueño afirmó que los datos son creíbles: “Si nosotros creímos cuando la inflación estaba por encima del 7%, ahora creemos que está a 4,9%. La inflación se mide en dos grandes rubros: bienes y servicios. Los primeros son los tangibles: alimentos, bebidas, medicamentos, útiles escolares, etc. El otro 50% son servicios: luz, agua, entretenimiento, educación, estos últimos no aumentaron en noviembre. Cuando vos tenés a los primeros controlados es posible que la inflación baje”.

Qué pasó con la salida de Guzmán

La inflación de noviembre refleja, según Burgueño, que estamos en el mismo nivel que antes de la crisis por la salida del exministro de Economía Martín Guzmán. “En la Argentina hay en la inflación un componente especulativo alto. Hay uno o dos puntos de inflación que pertenecen a un shock especulativo. La salida de Guzmán y la irresponsable manera en la que se manejó el Gobierno en ese entonces, trajo meses de crisis que llevaron la inflación del 70% anual al 90%”, explicó.

La salida del exministro de Economía, Martín Guzmán, generó mucho ruido y se trasladó a precios.

Este “shock inflacionario” después de la salida de Guzmán, según Burgueño, se puede explicar por dos factores. El primero porque se disparó el dólar y, por otro lado, entró en duda el único ancla de la Argentina, el acuerdo con el FMI. “Lo que se pensaba es que se terminaba el gobierno de Alberto Fernández, lo que ocasionó un shock especulativo. Lo ocurrido en noviembre puede ser que sea la normalización del índice inflacionario”, destacó.

Por otro lado, el especialista se refirió a los dichos de Gabriela Cerruti como "poco acertados": “Esto hace que la gente desconfíe también. Si vos mencionas como portavoz que la inflación de este año será de dos dígitos, está bien. Pero estas declaraciones hacen que la gente se enfrente a ellos. Lo que dijo está mal explicado”, advirtió.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que hay un descenso de inflación y que esto se puede visibilizar en la desaceleración de precios en los supermercados

“La economía encontró sus nuevos ‘equilibrios’, el desafío es diciembre, donde definitivamente tendrá por lo menos un 5 adelante. Diciembre y enero son inflacionarios. Massa puede llegar al 4% mensual el año que viene, pero depende del Gobierno. Si vos no tenés una crisis como la de este año puede llegar a ser posible”, cerró.