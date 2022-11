El dato económico que demuestra un desplome en el consumo

Las ventas en los comercios minoristas registraron en octubre una baja de 3,2% interanual, según los resultados de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta manera, se cumplieron en octubre cuatro meses con bajas interanuales consecutivas, si bien en la comparación mensual las ventas subieron 0,3% y acumularon un alza de 1,8% en los primeros diez meses del año.



De acuerdo al informe de CAME, cuatro de los seis rubros que releva el índice marcaron en octubre una reducción en la comparación interanual.



Los únicos sectores que mostraron resultados positivos fueron “Farmacia y perfumería” y “Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción”.



En tanto, los demás rubros se retrajeron, con la mayor caída registrada en el de “Textil e indumentaria”, que ya acumula seis registros interanuales en negativo, “producto del incremento de los precios que registra este sector”, de acuerdo al reporte.



Ese rubro registró una baja mensual de 2,6% y una pérdida de 19,2% anual, precisaron.



Desde CAME, señalaron que “se esperaba un mes más dinámico, traccionado por el Día de la Madre, por el entusiasmo del Mundial de Fútbol y el inicio de la temporada de eventos privados, como casamientos, cumpleaños, fiestas de Halloween y otros festejos, aunque su impacto fue muy moderado y específico por rubro”.



Por su parte, el rubro de Alimentos y Bebidas registró una caída en sus ventas de 1,2% anual y 0,3% mensual, a valores constantes; Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedió 0,8% anual pero subió 4,5% mensual; y Calzado y marroquinería cayó 6,9% anual, pero subió 4% mensual.