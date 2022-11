La fuerte crítica de un especialista al programa "Puente al Empleo"

En reunión con la CAME, la ministra de trabajo y desde el gobierno nacional, se dieron cuenta que, el puente al empleo, programa que diseño el ministro de economía, fracaso y no tuve adhesión alguna. El viernes 25 de noviembre la ministra de trabajo, Kelly Olmos, y el propio presidente de la Nación declararon respecto a este programa:

El gobierno nacional admitió que el programa "Puente al Empleo", por el cual se pretende transformar planes sociales, en puestos de trabajos formales no tuvo la adhesión esperada y reclamó colaboración de los empresarios. "Como en la práctica no hemos logrado adhesión debemos hacerlo en conjunto. Ahí hay una tensión que hay que resolver". El Puente al Empleo, el nuevo fracaso del Gobierno: "No hemos logrado adhesión" La ministra reconoció frente a los titulares de CAME el fracaso del proyecto. "Es fundamental para nosotros avanzar en ese sentido", reclamó el titular de la Cámara de Medianas Empresas.

Pareciera que el gobierno de Alberto Fernández, consciente o inconscientemente, destila programas atentando contra las políticas de empleo y la generación de trabajo genuino. Reitero que el programa Puente al Empleo, si bien podrá tener buenas intenciones, es un programa tirado de los pelos donde no se analizó la falta de capacitación, calidad y de costumbre al trabajo de millones de personas que durante años viven del estado y no dan nada a cambio, es por esta razón que, los juicios laborales, en el caso de avanzar con estas contrataciones, serán desmesurados y perjudicarán gravemente el mercado laboral.

Dos meses que el propio gobierno reconociera que el programa Puente al Empleo fue un fracaso, lo anticipé quedando, demostrando que las políticas de empleo no son fáciles de llevar a cabo y que deben ser tenida en práctica por especialistas con experiencia en un campo que la argentina sufre y padece hace más de 10 años. Generar puestos de trabajo, políticas de empleo genuino no es un asunto que e debe tomar a la ligera y no se debe pensar con una medida electoralista y de un día para otro.

Se requiere de experiencia en trabajo, conocer las Pymes, que son las generadoras de empleo genuino, saber cómo piensa un trabajador, no cegarse en sus derechos únicamente, buscar el lineamiento adecuado en favor del desarrollo productivo, conocer y aceptar la industria del juicio laboral e intentar reducir el índice de litigiosidad, estar al corriente de los impuestos que pisan las pymes y principalmente diseñar políticas públicas de empleo que buscar equilibrar la relación “trabajador – empleador” en su autonomía de la voluntad, con la menor intervención estatal y sindical y alejando el conflicto de esa relación. Para ello, se requiere consenso político y menos fanatismo gubernamental desmedido.

Desaniman a los emprendedores con burocracia contable y política, destruyen puestos de empleo con la excesiva presión tributaria y los planes sociales, tientan a los empresarios a la contratación clandestina por la inoperancia en políticas públicas de empleo, perfeccionan la mafia sindical, destruyen la economía con el asistencialismo extremo y coronan el pobrismo como la victima destacada del Siglo XXI. O nos subimos al futuro del trabajo y las nuevas relaciones laborales que trae la tecnológica y la digitalización y seremos los próximos 20 años, un país sin empleo.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

