México le gana a Argentina: en el Mundial económico le saca un campo

Este sábado 26 Argentina se juega la chance de su continuidad en el Mundial Qatar 2022 en un partido clave frente a México. Será sin dudas una oportunidad en la que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá que apelar a sus mejores hombres, a su técnica, a una buena estrategia y también a una muestra de carácter.

Es todo lo que tendrá que poner en juego para superar al conjunto mexicano. El resultado está abierto, pero claramente la Selección tiene todas las posibilidades de imponerse al conjunto azteca como ya lo hizo en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Donde no le va tan bien a Argentina es en el "Mundial Económico", aquel en el que, en un escenario simulado, los países pujan entre sí a partir de las principales variables económicas.

Números asombrosos

A nivel de tamaño, México comienza sacando ventajas. Es la segunda economía de América Latina, aventajando a Argentina, que está tercera, en un podio que lidera Brasil.

En cuanto al crecimiento del PBI en el tercer trimestre México creció 1% y acumula 4,3% en el año. Aquí Argentina da batalla, en el tercer trimestre del año sumó 5,7%, mientras que en último año acumula 6,2%. En parte, esto también se explica por el tamaño de la economía y el impacto del bajón económico que se registró en parte de 2021.

En lo que a inflación se refiere, México sale con clara ventaja. En octubre los precios se movieron en promedio 0,57%, mientras que Argentina saltaron 6,2%. Mucho mayor es la diferencia anual, Argentina con 88% en los últimos doce meses multiplica por 10 el valor de México (8,4%).

Otro tanto pasa con las reservas internacionales, que trepan a US$ 197.000 millones en el país norteamericano versus US$ 37.588 millones en Argentina.

En cuanto a las exportaciones, los bienes mexicanos alcanzaron en septiembre US$ 52.338 millones, contra apenas US$ 7407 millones, mientras que la balanza comercial arrojó un déficit US$ 895 millones en México versus un superávit de US$ 414 millones aquí.

Indicadores sociales

En cuanto a la pobreza, es un virtual "empate", si puede llamarse así. En México llega a 37,4% contra 36,5% en nuestro país, con 9,2% de indigencia o pobreza extrema en el país del norte y 8,8% en Argentina.

Donde los guarismos vuelven a separarse es en el desempleo, dado que México tiene un 3,2% y Argentina más que la duplica con 6,9%.

Diferencias de dos países en los que la estabilidad macroeconómica y la apertura, son diametralmente opuestas, y claramente con resultados muy distintos.