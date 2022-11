Las expectativas de Massa: dólar, inflación y los riesgos del ajuste en el año electoral

El ministro de Economía Sergio Massa, anunció que el objetivo es alcanzar un 3% de inflación mensual el año que viene. Por otro lado, se estima que este año la inflación anual llegue a las tres cifras. MDZ Radio conversó con el especialista económico, Carlos Burgueño, sobre la posibilidad de que se logre esta meta y los distintos factores que influyen para que esto suceda. Por otra parte, analizó la suba del dólar blue.

El especialista detalló que el gran problema de la meta de Massa es que se logre tener una inflación ‘razonable’. “Un 3% mensual es un 40% anual, sigue siendo una vergüenza. Más de esto no se puede hacer”.

Burgueño, aseguró que cualquier política de 'shock' que se implemente actualmente, equivaldría a un aumento de la pobreza. “El país no está dispuesto a soportar eso. Sería un ajuste monetario, fiscal y cambiario. Se tendría que combinar devaluación con ajuste fiscal y baja del gasto público nominal de una manera feroz, que esta sociedad no está dispuesta a afrontar”.

Para el especialista económico, si Massa logra un 60/70% anual el año que viene, quiere decir que logró convencer al kirchnerismo de ser prudente con las elecciones. “Los operadores económicos financieros no creen que el kirchnerismo quiera un ajuste en materia económica".

En este sentido, lo que especulan los operadores económicos y financieros, según contó Burgueño, es que el año que viene habrá una inflación mayor que la de este año porque el kirchnerismo en las elecciones presionará a Massa para gastar más. “Allí se genera expectativas, esto produce que el Gobierno no pueda controlar las variables”.

El horizonte del dólar blue

Con respecto a las subas del dólar blue, el especialista explicó que “hay un mercado de cambios acomodándose, no hay que tomar estos valores como los del tipo de cambio. Es un período de transición donde no hay que tomar decisiones determinantes hasta que no encontremos el valor de estabilidad del tipo de cambio en el blue, el MEP, y el contado con liqui (CCL).

En general, los movimientos del tipo de cambio en el gobierno de Alberto Fernández se repiten con la misma lógica. Diciembre no es un mes de presión cambiaria, pero sí inflacionaria ya que la gente necesita pesos para cerrar el año. El problema cambiario principalmente se encuentra en los meses de enero, febrero y marzo”.

Finalmente, el especialista agregó que hacia finales de septiembre y sobre todo octubre, el Gobierno debería haber acelerado la devaluación del peso, que se traduce en una suba del tipo de cambio oficial. Como no lo hizo, el Banco Central devaluará este mes más que la inflación, pero el blue se “complicará”, agregó.