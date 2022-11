La Superliga de los infiernos fiscales: el campeonato más duro para Argentina

Hasta hace diez años, el fútbol profesional argentino tenía dos grandes torneos -final e inicial- y una copa campeonato. Al año, el Inicial pasó a ser de transición, pero duró muy poco. Se definió entonces un torneo de 30 equipos, se sumó una fecha “de clásicos” y los ascensos pasaron de ser tres a dos. Después, apareció un torneo por zonas, con una final, que definía al campeón y se agregó una copa Bicentenario. Los cambios siguieron apareciendo los años siguientes. En 2020 se cancelaron los descensos. La copa de la liga se llamó Copa Maradona. Para 2021 los equipos eran 26 y se jugaba en dos zonas de 13, playoffs. Este año los equipos son 28, hay una copa de la liga y otra liga profesional. Por ahora, se prevén dos descensos. Por ahora, sí, porque se dice que en 2023 el torneo será de 30 equipos, así que ascenderán dos, pero no descenderá nadie.

¿Si me importa debatir sobre los cambios del fútbol profesional argentino en el último tiempo? No, para nada. Pero sí me interesa el paralelismo que se puede trazar entre lo que se ha hecho en el fútbol y lo que han hecho también en mi país con el “sistema” impositivo que, más que sistema, es un “régimen”. Impuestos “por única vez”, impuestos “de emergencia” que aparecen para quedarse. Cargas impositivas que suben y que -muy rara vez- bajan según la percepción de los políticos de turno. Cambios en las legislaciones, regulaciones que van y vienen y presiones. Presiones, presiones y más presiones sobre sectores que ya no saben cómo responder. Miles y miles de argentinos que se sienten ahogados, atacados y perdidos.

Más de 160 tributos entre nacionales, provinciales y municipales. Sí, más de 160. Hoy, porque seguramente mañana ya sean más, y pasado mañana, más aún. Restricciones para comprar dólares, restricciones para viajar, restricciones para contratar empleados y más restricciones, siempre restricciones. Dólar soja, dólar turista, dólar Qatar y dólar Coldplay. Cambios e inventos permanentes que aparecen y desaparecen, como por arte de magia y según la voluntad de quienes toman decisiones y favorecen todo el tiempo la inestabilidad e inseguridad jurídica, a la que nos han acostumbrado. Es imposible sostener una economía de esta forma. Simplemente imposible. Y no lo digo yo, lo dicen los datos: hoy Argentina ocupa el puesto número 3 del campeonato que nunca

querríamos ganar: la Superliga de los infiernos tributarios.

Se publicó el resultado del primer indice de infiernos fiscales, elaborado por The 1841 Foundation y los resultados dejan en evidencia la inestabilidad y la inseguridad que reina en el país. El índice evaluó a todos los países europeos y americanos, en base a datos correspondientes a 2020. Argentina ocupa el tercer lugar, detrás de Bielorrusia y Venezuela y, volviendo al fútbol, es el infierno fiscal número 1 entre los países que juegan la Copa del Mundo 2022. Detrás de Argentina, se encuentra Rusia, Ucrania y Nicaragua. Es decir que las primeras seis posiciones del ranking lo ocupan países en guerra, países con gobiernos dictatoriales

y… Argentina. Para este ranking se realizó una evaluación cuantitativa (con datos oficiales del Fondo Monetario Internacional) y cualitativa (en base al análisis de calidad de gobierno). Se tuvo en cuenta la presión fiscal, la presión de la deuda, la presión inflacionaria y más ítems cuantitativos.

Entre las variables cualitativas, se destaca el “Estado de derecho”, la “Calidad de la regulación”, la “Estabilidad política” y el “Control de la corrupción”. El índice completo se presentó el pasado jueves 17 de noviembre en el marco del evento 2022 Tax Annual Summit, realizado por The 1841 Foundation & el Consejo Argentino de Contribuyentes.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

@MartinLitwak