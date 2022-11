Por las heladas y la sequía, el Banco Nación destinará a créditos por $5.000 millones

Por primera vez en su rol de presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, estará este martes y miércoles en Mendoza, con el objetivo de abrir sus puertas y escuchar de cerca las problemáticas de sus clientes locales. A la espera de la reglamentación que permita subsidiar algunas líneas de crédito a los productores afectados por las heladas y la sequía, la funcionaria confirmó que para ellos habrá $ 5.000 millones en créditos con tasas preferenciales.

“Estas líneas están a disposición ya que sabemos que la producción de Mendoza y de otras provincias han sido muy dañadas”, sostuvo Batakis en diálogo exclusivo con MDZ, en la previa de su viaje a Mendoza. Agregó que aún resta la reglamentación del Ministerio de Economía para subsidiar una parte de los créditos a fin de llegar a mayor cantidad de productores.

La cartera del Banco Nación tiene un fuerte impacto en el sector agropecuario, pero muchos productores no pueden acceder a los préstamos por no cumplir con los requisitos solicitados.

Silvina Batakis, titular del Banco Nación e impulsora de asistencia financiera a los productores afectados por las heladas y las sequías.

Al respecto, Batakis sostuvo que el banco que dirige se rige por la ley de entidades financieras y que, aunque trabajan para llegar a más personas, deben cumplir las mismas reglas que el resto de los organismos. “En Argentina no hay una ley de Banca de Fomento o de Desarrollo y ésa no solo es una discusión para dar sino también una manera de llegar a más microproductores”, señaló la presidenta del Nación, quien agregó que pese a esto el banco es la entidad que mayor cantidad de créditos brinda en plazos más largos.

Inflación y créditos UVA

La exministra de Economía concedió que la baja oferta crediticia está altamente condicionada por la inflación, así como por las tasas de interés y financieras que hoy restringen al sector. “Queremos que el banco apuntale toda la matriz productiva”, destacó la funcionaria y agregó que desde el 2020 se han otorgado más de dos millones de créditos a pequeños y micro empresarios.

En relación a la inflación, definida por Batakis como “un tema complejo y preocupante”, la titular del Nación comentó que el problema es histórico en el país y que se necesitan de diversas patas e instrumentos para atacarla y lograr que llegue al 3% en abril, según el objetivo propuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa. “No se resuelve de un día para el otro como quiere hacer creer la oposición sino que todas las fuerzas políticas debemos trabajar en serio para ello”, definió Batakis.

Entre la diversidad de causas de la suba constante de precios, la funcionaria eligió destacar la escasez por el lado de la oferta, así como la importancia de que las provincias amplíen su matriz productiva con el fin de ser una opción válida a la hora de sustituir importaciones y amplificar las opciones. “Necesitamos más planificación y federalismo y que el mismo sea en clave productiva”, expresó la economista.

La suba de precios también ha afectado al sector de crédito hipotecario y aún no hay solución para las personas que adquirieron un crédito UVA con grandes dificultades en el cumplimiento debido a la inflación galopante. Al respecto, Batakis expresó que esa línea crediticia lanzada en el gobierno de Mauricio Macri fue con “desconocimiento histórico económico de nuestro país”. No obstante, por ahora no hay novedades sobre este tema, que deben llegar por el lado del Congreso de la Nación o del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Más allá de esto, Batakis confió en que así como en 2021 Argentina tuvo una alta tasa de recuperación y 2022 cerrará con crecimiento, el 2023 tendrá una tendencia similar en la economía del país.

La actividad en Mendoza

Aunque no lo confirmó al ciento por ciento, es muy probable que Batakis –quien llegará el martes en las últimas horas de la tarde- se reúna con el gobernador Rodolfo Suarez; tal como han hecho otros funcionarios nacionales como Sergio Massa y Flavia Royón, secretaria de Energía.

La presidenta del Nación cenará el martes por la noche con distintas autoridades del Banco a nivel local y el miércoles visitará tres empresas que son clientas de la entidad financiera. Se trata de Impsa, Fríolatina y Halpern. Al mediodía habrá un almuerzo en Maipú, tierra peronista, con clientes de la zona Este y Oeste del Banco.

“El objetivo es escuchar para tener más claro adónde apuntar nuestras mejoras, así como conocer la lógica de la provincia y asistir de manera más eficiente a nuestros clientes”, subrayó Batakis quien hizo hincapié en que el banco se encuentra sólido y sin déficit, así como en la importancia del diálogo abierto y en la profundización de la digitalización de la entidad.