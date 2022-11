Fin de la estabilidad Massa y un proyecto político que llegó a su fin

En momentos en que crece la tensión en el mercado cambiario y el persistente déficit fiscal, MDZ Radio conversó con el analista económico Carlos Burgueño sobre las próximas medidas a tomar por el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta el contexto económico actual y la renovación de deuda en pesos en manos de privados.

“Terminó la iniciativa con la que Sergio Massa pudo estabilizar el mercado financiero y cambiario con decisiones políticamente fuertes. Con un aval del kirchnerismo logró asentar la economía y evitar una crisis institucional”, explicó Burgueño.

Según el especialista, el equipo económico entiende la finalización de esta etapa. Para él, ahora tiene que venir una fase donde Massa muestre la misma “muñeca política”.

Además argumentó que el equipo económico se da cuenta de la finalización de esta etapa porque no pudo renovar deudas en pesos en manos de privados: “Esto demuestra falta de confianza. Cuando yo me quedo con los pesos quiere decir que me los voy a gastar o que compraré dólares”, explicó.

“Las herramientas para contener están, siempre es el mismo tema: cómo generar confianza. Tiene que ratificar el acuerdo con el FMI, mostrar las cartas de cómo va a terminar fiscal y monetariamente el año, eventualmente implementar un dólar soja 2, acelerar el swap con China, dar resultados en cuanto al tema tarifario y el acuerdo de precios”, argumentó.

Finalmente el economista reflexionó que este Gobierno como proyecto político transformador está terminado, teniendo en cuenta el fin de la coalición gobernante y la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. “El gran problema es que queda un año”, concluyó.