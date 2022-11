Qatar 2022: quién se beneficia gracias a las ganancias del Mundial

El efecto mundial es un fenómeno que solo repercute en las arcas del país organizador y no hay pruebas taxativas de que haya un crecimiento económico en el PBI del país ganador de la cita mundialista de fútbol. Así lo expresó en MDZ Radio el economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ariel Coremberg.

"Hay un efecto mundial sobre el fútbol como actividad económica y deportiva en el país en el país organizador. También, repercute indirectamente sobre el turismo del país que hace de sede de la cita mundialista. Pero decir que el turismo tiene un efecto multiplicador de crecimiento y luego si lo relacionamos con nuestro país, que posee una hiperinflación recurrente cada 20 años, hay que hablar y analizarlo con mucho cuidado", apuntó.

“NO HAY EFECTO MUNDIAL EN UN PAÍS QUE COQUETEA CON LA HIPER EN PALABRAS DEL MINISTRO ECONOMÍA. Priorizar el mundial por sobre solucionar la Inflación es un disparate e irresponsabilidad de la Ministro de Trabajo”



Cita en @mdz_radio muchas gracias!

Les dejo la nota completa uD83DuDC47uD83CuDFFD — Ariel Coremberg (@ArielCoremberg) November 14, 2022

De esta manera, expresó que "los únicos beneficiados por las riquezas generadas son los países organizadores de la cita mundial, pero no favorecen al total de la población, sino que solo repercute en la caja de turismo y en la industria del fútbol local". “No hay evidencia taxativa respecto del crecimiento de la economía en el largo plazo. Es decir, allí donde crece el ingreso por habitante, no solo el PBI, sino el PBI por habitante y tenga un efecto duradero. Solo hay un efecto mundial sobre el fútbol como actividad económica y deportiva en el país que organiza la copa", expresó.

Por eso, criticó que "los estudios que han demostrado ese crecimiento han dejado de lado variables exógenas que expliquen tal crecimiento económico tras ganar la copa mundial". "La mayoría de los cuadros de fútbol que han ganado la Copa del Mundial de Fútbol son europeos y se da en una fecha particular entre la década del 90' y los 2000. En ese contexto, Europa tuvo una integración aduanera por medio de la Comisión Económica Europea y posteriormente, aparece la moneda del euro como moneda de circulación. La verdad que el estudio no controla esos tipos de variables y creo que no valdría la pena leer ese estudio", declaró.

Por otra parte, el economista hizo hincapié que "el mundial deja ciertas riquezas para las ciudades que organizan la copa, pero sostenerlas en el tiempo dependen de los gobernantes y sus intenciones para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos". “Dependerá de la política económica, de la calidad de la clase política y de la calidad de la democracia en ese país. Porque en Argentina no veo cuál fue el efecto duradero de haber organizado un Mundial en el 78 y luego ganar un Mundial en 1986”, sentenció.