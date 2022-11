Las razones por las que, hace 10 años, el empleo privado no crece en Mendoza

El último informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) acerca de la “Situación del Empleo en Mendoza 2012-2022” demuestra que el empleo asalariado privado formal está en los mismos niveles que en 2012 e indica que a lo largo de una década la provincia solamente ha crecido económicamente un 1%.

Tomando los datos de las fuentes oficiales que se sustenta el escrito, Mendoza redujo su tasa de desempleo un 5,6% en el segundo semestre del 2022. Es decir, un 9,7 y 2,9 puntos porcentuales menor a la registrada en igual periodo entre el 2020 y el 2021. Más allá de que los números que indican una leve recuperación, el asesor económico del CEM, Gustavo Rivarola, manifestó en MDZ Radio que “hace 10 años el empleo registrado en Mendoza no crece”.

“Se ve claramente la recuperación de los indicadores del mercado laboral, tanto tasa de actividad como tasa de empleo. Por lo cual, hubo una disminución muy significativa de la tasa de desempleo entre el segundo trimestre del 2020 y el segundo trimestre de este año. Pero si comparas estos datos con la última década, se observa que el empleo registrado privado no ha crecido”, describió.

El desempeño del empleo privado en la última década refleja el estancamiento de las economías nacional y local.

De esta manera, Rivarola explicó que “la demanda del trabajo se da por la falta de producción y de creación de riqueza” y dijo que “el número no es raro, si se toma en cuenta que la economía mendocina creció un 1% en diez años y que la nacional cayó dos puntos porcentuales en ese periodo”. “Esto no significa que todo esté estático, sino que la población mendocina creció un 12% en diez años más de lo que se produce. Por eso, a la fecha somos entre un 9% y 10% más pobres que hace una década atrás”, apuntó.

Pese a que el CEM no ha realizado un estudio de los números sobre el empleo informal en la provincia, su asesor argumentó que “al no aumentar los empleos registrados, esto impacta significativamente en la actividad no registrada”. “Hay que mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina y mendocina para que las variables macroeconómicas comiencen a ordenarse. Es muy difícil que un país sea competitivo en un contexto macroeconómico como el actual y que no es de corto plazo”, expresó.

"Los datos oficiales muestran que el empleo asalariado registrado privado en Mendoza se encuentra prácticamente en los niveles de 2012", indica el informe del CEM.

Por otra parte, Rivarola comentó que “la economía nacional de los últimos 60 años ha tenido un período inflacionario del 70%”. “Somos una economía que está trabada y ahí salen todas las preguntas al respecto del ´cómo haces para plantearte desafíos para seguir produciendo con esta dificultad´. Entonces, es fundamental ordenar la macroeconomía, una condición necesaria, pero no suficiente para empezar a pensar en otros polares de competitividad”, concluyó.