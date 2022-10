Cómo y cuánto ganar con ether, tras la reciente fusión de Ethereum

Por Santiago Coates *

A mediados del mes pasado, el ecosistema crypto atravesó un momento de cambio, ya que Ethereum, la blockchain más utilizada del mundo y una de las más famosas, ejecutó su “fusión”, evento que se conoció como “The Merge”.

Antes, durante y después de la fusión, los analistas, inversores y aficionados al entorno empezaron a ser aún más optimistas con Ethereum y, por ende, con su token ether, el cual podría revalorizarse sorprendentemente en un futuro no muy lejano.

Cómo fue la fusión de Ethereum

La información dura dice que el pasado jueves 15 de septiembre, a las 3 horas, 42 minutos y 42 segundos de la mañana argentina, se concretó la fusión en el bloque 15537383 de Ethereum.

Básicamente, el proceso consistió en la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva separada llamada Beacon Chain, pasando a adoptar un sistema de prueba de participación (proof-of-stake o PoS) desde un sistema de prueba de trabajo (proof-of-work o PoW).

La fusión de Ethereum hizo que la red sea más eficiente. Fuente: Pexels.

Anteriormente, al igual que Bitcoin, el modelo PoW de Ethereum involucraba nodos que competían entre sí para resolver problemas matemáticos complejos, permitiendo que los exitosos pudieran extraer el siguiente bloque de la transacción y crear nuevas criptomonedas.

En cambio, ahora Ethereum será mantenida por “validadores” y no por “mineros”, lo que significa que la seguridad y funcionamiento de la red quedarán a cargo de los tenedores de ether en lugar de quienes tengan equipos de minería.

Una blockchain más eficiente

El principal atractivo de la fusión es que permitió que Ethereum se convierta en una blockchain mucho más eficiente. Según los desarrolladores y la propia Fundación Ethereum, el nuevo mecanismo PoS reduce el consumo de energía en un 99,9%, lo que definitivamente impacta positivamente en el medio ambiente.

Antes, la minería de la red consumía lo mismo que un país de tamaño medio, como, por ejemplo, Países Bajos en junio. Haber pasado a PoS supone una reducción del consumo desde 112 teravatios hora por año a solo 0,01 teravatios hora por año. La blockchain mejorada impulsará al alza el precio de su token ether. Fuente: Pexels.

A su vez, la fusión mejoró la creación de bloques diarios y disminuyó contundentemente el promedio del block time, el tiempo que tardan los validadores de una red en verificar las transacciones.

El mismo día que Ethereum concretó The Merge, el número de bloques creados diariamente se disparó un 18%, desde 6.000 bloques a 7.100 bloques por día. En tanto, el block time retrocedió más de un 13%.

Por otra parte, debido a que la validación de bloques no requiere de computadoras muy potentes con placas de videos (GPUs) de alta gama y especializadas, ya que se puede hacer desde una simple notebook, los precios de la Nvidia GeForce RTX 3080, uno de los dispositivos más utilizados, cayó más de un 37% en tres meses.

Como consecuencia, los aficionados a los videojuegos que también requieren de GPUs y los mineros de otras criptomonedas no deberán realizar grandes desembolsos de dinero.

Impacto en los precios

El 2022 está siendo un año completamente desafiante para las criptomonedas, y ether, el token de Ethereum, no es la excepción.

Desde el máximo de noviembre de 2021 hasta el mínimo de junio de 2022, su cotización se desplomó casi un 82% en dólares, llegando a valores no vistos desde diciembre de 2020. No obstante, desde ese punto, comenzó a recuperarse poco a poco. The Merge ayudará a que todas las criptomonedas ganen un impulso alcista. Fuente: Pexels.

Hasta el pico relativo de agosto, ether aumentó un 130%, superando nuevamente los USD 2.000 por token. Luego, retrocedió otro 40%, pero frenó un 39% por encima del mínimo anual. A día de hoy, acumula una suba del 54%.

Tras la fusión, debido a que es un cambio claramente positivo para la red Ethereum, se espera que el precio de ether siga creciendo mes tras mes, logrando retomar la tendencia alcista de largo plazo y marcando nuevos máximos históricos con el paso de los años.

Y por la mejora de eficiencia de Ethereum, lo más probable es que cada vez más participantes de la industria la elijan para desarrollar sus proyectos y armar sus negocios, lo que también influirá positivamente en la cotización de ether.

Además, el proceso de validación requerirá tener 32 ethers en cartera, lo que podría impulsar al alza la demanda por parte de todos los interesados en participar del proceso que no cuenten con esta cantidad de tokens. La cadena de bloques optimizada de Ethereum permitirá que cada vez más desarrolladores la utilicen. Fuente: Pexels.

Por ser la segunda criptomoneda más grande y popular de la actualidad, por detrás de bitcoin, ether podría llevar a los demás tokens a una nueva tendencia alcista, generando que todo el mercado en su conjunto no solo se recupere de las feroces caídas del 2022, sino que también sea adoptado globalmente por millones de nuevos inversores y ahorristas.

Evidentemente, no es posible predecir con exactitud a cuánto llegará ether y cuándo lo hará, pero todo indica que ganará valor y protagonismo dentro de una industria que recién está naciendo.

* Santiago Coates es licenciado en Administración de Empresas y Comunicador. Analista e investigador de inversiones cripto en Inversor Global.